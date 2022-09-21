«ويكي إكسبو» تطلق معرضها الأول في دبي 25 الجاري

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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انطلاقاً من أن دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما إمارة دبي، تعتبر الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي، عبر استضافة مؤتمرات ومعارض بارزة تؤكد من خلالها مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وحاضنة مثالية لرسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية، أعلنت شارلي سو مديرة التسويق في الشركة العالمية «ويكي إكسبو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لـ«البيان»، عن تنظيم معرضها داخل دبي لهذا العام في فيستفال إيرينا دبي، يومي 25 و26 من سبتمبر الجاري، تحت شعار «إكسبو 2020.. المستقبل اليوم وليس غداً».

ويضم المعرض العديد من الندوات والجلسات النقاشية الثرية التي تدار من قبل نخبة من خبراء مجال الفوركس من حول العالم، كما سيتم تقديم جوائز قيمة تحفيزية، إلى جانب العديد من الأنشطة المنوعة.

وأوضحت سو أن «WikiExpo»، هي ذراع إدارة المعارض ضمن مجموعة WikiGlobal التي تقوم بتنظيم سلسلة عالمية من الفعاليات المالية لقطاع التمويل والتجارة في جميع أنحاء العالم هي المنظمة الرائدة في تنظيم الأحداث في التجارة والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والإعلام والمعاهد التعليمية، وقد خدمت مئات من المؤسسات المالية للتواصل مع قيادة الفكر الصناعي والجمهور مع بصمات في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 5% من السكان لديهم خبرة في تداول العملات الأجنبية، وأكثر من 1000 ألف تاجر فوركس، وأكثر من 8000 وسيط، توفر لهم دولة الإمارات التجهيزات الدائمة، كما تمتلك دبي برمجيات وأجهزة عالية الجودة، ونظاماً قانونياً متميزاً، يستقطب العديد من وسطاء تداول العملات الأجنبية بالتجزئة من جميع أنحاء العالم.

وأضافت أنه وفقاً لتقارير صادرة عن الأسواق المالية، فإن أسواق الأسهم في الشرق الأوسط جمعت حوالي 14.5 مليار دولار في عام 2021، وفي العام الجاري أعلنت دبي عن خطط لإطلاق صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم (544.57 مليون دولار) وعروض عامة أولية لعشر شركات مدعومة من الدولة كجزء من خططها لتعزيز النشاط في البورصة المحلية.

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