لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة «رُوّاد» الشارقة تدرس عدداً من طلبات التمويل

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقشت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عدداً جديداً من طلبات التمويل المقدمة لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة خلال 2022، الذي عقد مؤخراً في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برئاسة حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد».

حضر الاجتماع الأعضاء سعيد السويدي، وفيصل المدفع، والدكتور مدثر عبدالله، وفهد الخميري، ونورا الزرعوني، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة حسن آل علي رئيس اللجنة الفنية مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وأعضاء اللجنة حمدة الحمادي إداري أول تمويل، وناصر العويس محلل مالي أول.

واستعرضت اللجنة الفنية إجمالي سقف قيمة التمويل المباشر من مؤسسة «روّاد»، الذي تم تحديده في الاجتماع السابق للجنة التمويل في بداية النصف الأول من عام 2022، ثم جرى النقاش حول متابعة آخر مستجدات سير العمل لمشاريع التمويل التي تم اعتمادها سابقاً.

ناقشت اللجنة مجموعة أخرى من المحاور واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وهي توجيه المشاريع المتقدمة للتمويل، بإضافة قيمة استقطاع مبلغ التمويل في مراحل إعداد دراسة الجدوى للتعرف على وضع ومسار المشروع، وقدمت اللجنة مقترحاً بدراسة التأمين على مشاريع أعضاء المؤسسة من خلال توفير عدد 3 أو 4 شركات لتقديم خدماتها لأعضاء المؤسسة على أن يتم الإعلان عنها كخدمة اختيارية للأعضاء.

ووجهت اللجنة بدراسة مقترح تمويل النمو والتوسع للمشاريع القائمة أكثر من ثلاث سنوات أو بعد انقضاء فترة الدعم المقررة بخمس سنوات، على أن يتم تحديد شروط ومعايير التمويل وعرض المقترح على اللجنة في اجتماعها المقبل.

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