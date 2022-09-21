«تريدلنغ» تتعاون مع «الإمارات الإسلامي» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت تريدلنغ، السوق الإلكترونية التي تركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقيع مذكرة تفاهم مع الحلول المصرفية للأعمال في الإمارات الإسلامي لدعم الاقتصاد القائم على الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُشكّل الشراكة الجديدة قيمة مضافة لعملاء الحلول المصرفية للأعمال في الإمارات الإسلامي، لا سيما وأنّ منصة تريدلنغ ستتولى تنظيم سلسلة من الحملات الترويجية الكفيلة بتبسيط عمليات الشراء لدى عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإيرادات المحتملة والفائدة المتوقعة من الأسعار التنافسية.

وإلى جانب ذلك، يُصمم الطرفان العديد من الحلول المصرفية بالاعتماد على منصة تريدلينغ المتطورة والمُجهزة خصيصاً لتجاوز المعوقات التي تواجهها عمليات الشراء والبيع بين الشركات.

وقال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: نلتزم بدعم أفضل الممارسات من خلال الشراكات التعاونية البناءة وبما ينسجم مع مساعينا لتعزيز نمو الحلول المصرفية للأعمال لدى عملائنا. ويُمثل التعاون مع الإمارات الإسلامي خطوة رئيسية نحو تحقيق فهم أفضل لاحتياجات عملائنا وتزويدهم بأجود الخدمات، فضلاً عن تقديم العروض الخدمية المتميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وقال فريد المُلّا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي: نتطلع لاتخاذ خطوات تالية في دعم القطاع، لا سيما في ضوء مواصلتنا لدعم الابتكار وتطوير منظومة متكاملة من حلول القيمة المضافة لمختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وتُتيح لنا الشراكة مع تريدلنغ إمكانية الربط بين عملائنا والبائعين والمشترين في دولة الإمارات وخارجها، فضلاً عن تقديم الأسعار التنافسية للشركات الصغيرة. كما تمنحنا الإمكانات الرقمية لمنصة تريدلنغ فهماً أفضل لتطوير الحلول المخصصة لتلبية احتياجات الشركات المحلية التي تتطلع لتقديم قيمة مميزة.

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