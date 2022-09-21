131 ألف معاملة في سوق الحراج بالشارقة حتى نهاية أغسطس

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت إدارة سوق الحراج في الشارقة، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أن قرية تسجيل لفحص وتسجيل المركبات الخاصة في سوق الحراج، أنجزت 131.74 ألف معاملة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، بنسبة زيادة 11% عن العام الماضي.

وقال سعيد السويدي، مدير أول سوق الحراج: استقبال مركز التراخيص والتسجيل أكثر من 131 ألف معاملة يؤشر لحيوية الحركة والإقبال على السوق، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، لما يوفره السوق من خدمات وتسهيلات بكل ما يتعلق بعالم السيارات.

ويتوفر في السوق مختلف أنواع السيارات والموديلات الجديدة والمستعملة التي تتناسب مع مختلف الميزانيات، بما يقدم للعملاء تجربة تسوق لسيارات متكاملة في ظل سهولة وشفافية الإجراءات في السوق لمصلحة المستهلك، وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات تحت سقف واحد.

وقال المقدم محمد المحرزي رئيس قسم الفحص الفني بشرطة الشارقة: الإنجاز الذي حققه مركز ترخيص وتسجيل الآليات في سوق الحراج التابع لشركة الشارقة لإدارة الأصول، بنسبة زيادة 11% من العام الماضي جاء تأكيداً لحرص شرطة الشارقة على تقديم خدمات مميزة للمتعاملين، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة لتعزيز رضا المتعاملين. وثمّن التعاون الفاعل بين شرطة الشارقة وشركة أصول، مشيداً بالدور التنموي المهم الذي تلعبه الأخيرة، بما ينعكس أثره على المرتكزات الاقتصادية لإمارة الشارقة.

وجهة

ويمتد سوق الحراج بالشارقة على مساحة تزيد على 420 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 350 وحدة مؤجرة تشمل صالات عرض، و70 محلاً لخدمات العناية بالسيارات، والإكسسوارات، وغيرها من مستلزمات السيارات، ويتضمن نحو 20 ألف موقف لسيارات المعارض، ونحو 5 آلاف موقف للزوار ومرتادي السوق، إضافة إلى مساحات مخصصة لتخزين السيارات، بهدف توفير وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في الشارقة.

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