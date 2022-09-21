"طاقة" تحصل على تمويل مشروع بقيمة 4 مليارات درهم لصالح محطة المرفأ الدولية للماء والكهرباء

المصدر: وام

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عن إتمام شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، الشركة التي تمتلك وتدير محطة المرفأ المستقلّة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، لعملية إعادة تمويل بقيمة 4 مليارات درهم /1.09 مليار دولار أميركي/.

هذا التمويل المصرفي طويل الأجل مقوّم بالدولار الأميركي، ومن المقرّر أن يحين موعد استحقاقه بتاريخ 30 سبتمبر 2042. وقد شاركت في عملية إعادة التمويل تسع جهات مصرفية دولية وإقليمية.

تضم الجهات المصرفية كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين /فرع دبي/، وبنك أبوظبي الأول، وبنك KfW IPEX، وبنك Norinchukin، والبنك الأهلي السعودي وبنك شينسي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك سوميتومو ميتسوي ترست.

وقد تمّ استخدام عائدات القرض الجديد طويل الأجل لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، والتي تم إقراضها في العام 2014 كجزء من التمويل طويل الأجل مع خيار إعادة تمويله على المدى القصير، وهو نموذج تمويل شائع مؤخراً في قطاع المرافق في المنطقة.

وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة و تحلية المياه في شركة "طاقة": "تلتزم مجموعة طاقة بتأمين تمويل تنافسي لأصولنا لزيادة العوائد لمساهمينا وشركائنا الاستراتيجيين. تظهر الموافقة على إعادة تمويل أكثر من مليار دولار أمريكي من قرض شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء حجم العمل الجاد الذي قام به العديد من الجهات المعنية، كما أنه يؤكد الرغبة في تمويل مشاريع المرافق الكبرى في أبوظبي، والتي تتولى مجموعة طاقة إدارتها".

من جانبه، قال فريديريك كلو، المدير الإداري لحلول الطاقة الحرارية والتوريد لدى شركة "إنجي" في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا : " بصفتنا شركة رائدة في مجال الإنتاج المستقلّ للكهرباء وتحلية المياه في منطقة الخليج، يسرّنا في "إنجي" أن نعلن عن صفقة إعادة التمويل لمحطة المرفأ المستقلة للماء والكهرباء في أبوظبي. يدلّ ذلك على خبرتنا الطويلة ونجاحنا المستمرّ في إعادة هيكلة معاملات التمويل الضخمة والمتشعّبة لتعزيز الأمن المالي لمساهمينا ويعكس كذلك التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء على مستوى المنطقة، في ظلّ تحقيق النمو الاقتصادي بما يعود بآثار إيجابية على الأفراد والبيئة".

من جانبه قال فريدريك هالكين، المدير التنفيذي لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء: " تعد محطة الماء والكهرباء في المرفأ جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمرافق في دولة الإمارات ، حيث تزود هذه المحطة آلاف المنازل يومياً بالكهرباء والماء. يُظهر هذا الإنجاز المالي الدور الكبير الذي تلعبه هذه الأصول في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء ويوضح أيضاً قدرة هذه المشاريع، التي تعد الأفضل في فئتها، على جذب تمويل تنافسي تجارياً".

جدير بالذكر أن شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء تعتبر محطة طاقة توربينية غازية ذات دورة مركبة، إضافةً إلى محطة التناضح العكسي المعيارية وثلاثة وحدات لتحلية المياه متعددة المراحل. تبلغ الطاقة الإجمالية المركبة للمحطة 1.7 جيجاواط من الكهرباء و53 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وهي مملوكة بنسبة 60% لشركة "طاقة"، بينما تمتلك كلّ من شركتي "إنجي" و"سوجيتز" نسبة 20% من المحطة.

وقد تلقت شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء المشورة بشأن الحصول على إعادة التمويل من قبل شركة "ألين وأوفيري"، وهي شركة محاماة دولية معروفة، بينما قادت شركة "لينكلايترز"، شركة المحاماة العالمية، الجهات المصرفية، إلى جانب شركة "WSP"، إحدى شركات الاستشارات الهندسية الرائدة في العالم.

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