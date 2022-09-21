أبوظبي تستضيف مؤتمر إنفستوبيا العالمي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تستضيف أبوظبي مؤتمر إنفستوبيا العالمي خلال الفترة من 1 حتى 2 مارس 2023، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات»، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

جاء الإعلان عن النسخة الجديدة من إنفستوبيا 2023، خلال مؤتمر صحفي عقده معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد خلال ملتقى الأعمال الذي نظمته «إنفستوبيا» مع «اقتصادية أبوظبي» بالعاصمة أبوظبي، بحضور شركاء إنفستوبيا وعدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.

تحولات

وستناقش النسخة القادمة من إنفستوبيا التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار العالمي في ظل التغيرات الاقتصادية والتي أوجدت مفاهيم اقتصادية جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي والاقتصاد الأخضر والمستدام وانعكاساتها على أولويات الاستثمار في قطاعات حيوية منها مجالات تكنولوجيا الغذاء والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية المرتبطة بهذه القطاعات في الأسواق العالمية.

وقال معالي عبد الله بن طوق: أثبتت التحديات، التي تواجه اقتصادات العالم حالياً، أن هناك حاجة استراتيجية إلى تطوير مزيد من الحلول التنموية عبر قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على استيفاء متطلبات التنمية المستدامة وتوليد فرص النمو. وتابع معاليه أن مؤتمر إنفستوبيا العالمي سيتناول في نسخته الجديدة العام المقبل، جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية في تكنولوجيا النقل والمناخ والغذاء والطاقة والتي باتت تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة وركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات وضعت هدفاً طموحاً للخمسين عاماً المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً، وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة، مشيراً إلى أن انفستوبيا إحدى المبادرات الرائدة التي تدعم الطموحات الوطنية من جانب، ومن جانب آخر تقدم مساحة جديدة لتعزيز الحوار الاستثماري العالمي والمساهمة في إطلاق أفكار مبتكرة تصنع فرص نمو جديدة ومستدامة.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تأتي مشاركتنا في تنظيم مؤتمر إنفستوبيا ضمن جهودنا لتعزيز سمعة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار، وتكريس مكانة أبوظبي كوجهة مزدهرة ومفضلة للأعمال والاستثمارات. وأكد نجاح أبوظبي في تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال لتوفير فرص النمو للمستثمرين، ونرى أن إنفستوبيا، التي تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن «مشاريع الخمسين»، منصة ملائمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وسبل تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني».

ومنذ إطلاقها العام الماضي، تعمل إنفستوبيا على بناء شبكة قوية من الشراكات مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء ومؤسسات إقليمية ودولية معنية بتحفيز الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث وقعت إنفستوبيا شراكات مهمة مع شركات عالمية مثل «كريبتو دوت كوم»، و«بلاك روك»، و«ديلويت» الشرق الأوسط، و«أكسنتشر» الشرق الأوسط، كما تتعاون إنفستوبيا مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدراسة واستقراء الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط.

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