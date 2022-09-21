«أمنكس» تطلق مركزاً للتميّز المبتكر لدعم التحول الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «أمنكس»، للحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، عن إطلاق مركز التميز الذي يمثل خدمات مدارة مبتكرة للغاية، وتم تصميمه بهدف دعم الشركات والمؤسسات في مسيرتها الرقمية.

ويتضمن مركز التميز من أمنكس مزيجاً فريداً من حلول مركز عمليات الأمن ومركز عمليات الشبكات ومركز التحكم بالعمليات، فيما تهدف الخدمات المدارة لمساعدة المؤسسات على تسريع مبادراتها للتحول الرقمي والتغلب على التحديات التي ترتبط بالتهديدات الأمنية ومشاكل الشبكات والأداء والمهام المتعلقة بالعمليات التشغيلية.

وتم تجهيز مركز التميز بالأدوات المتطورة وتزويده بأصحاب المهارات الموهوبين كي يتيح للعملاء تحديد التهديدات السيبرانية وتحليل أداء الشبكات بهدف تمكين المؤسسات في مختلف القطاعات من استمرار التركيز على تحويل تطلعاتها إلى واقع ملموس. وقد صمم المركز بحيث يمنح المستخدمين رؤية مركزية ومنسجمة لتحديات الشبكات والأمن والعمليات التشغيلية.

وقال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشونال: «نتميز في أمنكس بفهمنا لاحتياجات العملاء والتزامنا بتوفير الخدمات الاستراتيجية والتكتيكية لهم، وخصوصاً في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى تعزيز قدراتهم في مسيرة التحوّل الرقمي. ويمثل مركز التميز الجديد استكمالًا لريادة أمنكس كمزوّد للحلول المبتكرة».

وفي معرض حديثه عن قدرات الخدمات المُدارة، أضاف وليد: «بفضل قدرات مركز التميز من أمنكس، يتم اعتراض التهديدات والمخاطر المحتملة للأمن والشبكات والعمليات التشغيلية وتحليل سجلاتها وربطها معًا لمنح العملاء رؤية شمولية للأحداث».

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