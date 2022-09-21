«سيمبلي سمارت» يجمع أقطاب التسويق بدبي

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أعلنت شركة تولونا المتخصصة في أبحاث السوق الرقمية، عقد مؤتمرها «سيمبلي سمارت» Simply Smart في دبي 28 سبتمبر الجاري، وذلك للالتقاء بأقطاب صناعة التسويق والتحاور معهم حول متطلباتهم من استطلاعات السوق، كما ستقوم بعرض نتيجة استطلاع عالمي أجرته مع محترفي التسويق في منطقة الشرق الأوسط.

وتتخصص شركة تولونا في أبحاث السوق الرقمية، وتتيح استطلاعات ذكية للسوق عبر الشبكة الإلكترونية تتميز بالدقة وسرعة البحث الهادف والمرونة من حيث التكلفة لتلبية احتياجات العملاء القائمة على المشاريع المرتكزة على تصميم الاستبيان وبرمجة المسح والاستضافة وأخذ العينات والتحليل والإبلاغ وغيرها.

وقال جورج عكاوي مدير مكتب دبي ومبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة تولونا في تصريحات لـ «البيان»: إن الشركة تقدم أبحاثاً لدراسة السوق إلى جانب خدمات البحث عبر شبكة الإنترنت من خلال منصة تقنية رفيعة المستوى، وتضم نخبة من الباحثين الموهوبين من جميع أنحاء العالم، وتتميز بمنهجيات مدمجة مع مجموعة كبيرة من وظائف الأبحاث الذاتية لتقدم لـ 40 مليون مستهلك من 70 دولة، ما يسمى بـ «رؤى المستهلك». وأشار إلى أن المستهدف هو الشركات والعلامات التجارية التي ترغب في فهم احتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم واتجاهات السوق.

وبين أن تولونا تتيح استطلاعات ذكية للسوق عبر منصتها الذكية التي تتميز بالدقة وسرعة البحث الهادف والمرونة من حيث التكلفة، كما تمتلك لوحات الملكية على الإنترنت في أكثر من 70 سوق، يشارك فيها أكثر من 36 مليون عميل.

وأشار إلى أن الشركة تضم فريقاً كبيراً من الموظفين عددهم 2800 موظف موزعين على 24 مكتباً يديرون حوالي 40,000 مشروع سنوياً للعديد من الشركات العالمية الرائدة.

تأثيرات كورونا

وحول المتغيرات التي شهدتها صناعة استطلاعات السوق، أوضح عكاوي أنها تمثلت في جائحة كورونا، والتي أبرزت الحاجة إلى التحلي بالمرونة وفق التبسيط الذكي عبر اللجوء إلى منصات إلكترونية لأبحاث السوق للحصول على معلومات وافية حول اتجاهات السوق بدقة وفعالية وسرعة.

وقال: إن الاستطلاع العالمي الذي أجرته تولونا حول دراسات السوق، شارك فيه نحو 400 من محترفي التسويق في 25 مجالاً مختلفاً و14 سوقاً خاصة في أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وحول الأهداف الرئيسية للاستطلاع العالمي، أفاد عكاوي بأنها تتلخص في محورين رئيسيين وهما: تقديم فكرة وافية حول اضطرابات الأسواق وتغيرها، وكيفية تأثير هذه المتغيرات في تحديد وتخصيص ميزانية استطلاعات الأسواق ودراستها.

أبحاث الأسواق

وأشار إلى أن أبحاث السوق أصبحت تلعب دوراً رئيساً في نمو الشركات وتطوير استراتيجياتها تبعاً لمتطلبات عملائها وعليه يجب أن تكون آلية البحث مرنة يمكن القيام بها ذاتياً عبر الشبكة العنكبوتية للوصول إلى بيانات دقيقة وسريعة.

وأفاد بأن الاستطلاع العالمي الذي أجرته «تولونا» توصل إلى حقيقة مهمة، وهي توقع نسبة كبيرة من المشاركين بالاستطلاع وهم من المحترفين بالتسويق، وزيادة الإنفاق في جميع مجالات أبحاث السوق خصوصاً التي تشمل فهم السوق، والعلامات التجارية وأبحاث التواصل. وأشار عكاوي إلى أن الاستطلاع كشف عن عدة تحديات تواجه هذه الصناعة، أهمها الميزانية المحدودة أو الموارد الداخلية المحدودة ونوعية المعلومات وجودتها وإمكانية تنفيذ الرؤية وأيضاً التوازن بين جودة البيانات وسرعتها.

خدمة ذاتية

وتعتبر «تولونا» منصة تقنية تقدم خدمة ذاتية تسمح للمستخدمين من العملاء بناء الاستطلاع المطلوب مع تحديث قطاع البحث، وتقدم مدخلاً موثوقاً للمعلومات، كما تسمح للمستخدم بالوصول إلى ملايين الجماهير المراد استطلاعهم بأكثر من 75 دولة لمساعدتهم في الحصول على المعلومات التي يبحثون عنها مقابل كلفة مدروسة وبوقت قليل وبطريقة سهلة وفعالة.

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