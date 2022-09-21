4500 شركة في«جيتكس جلوبال» الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يشهد الاقتصاد الرقمي العالمي تقدماً متسارعاً، ويحتضن من جديد «جيتكس جلوبال»؛ الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، الذي سيقام الشهر المقبل في دبي، بقدرة استيعابية قياسية غير مسبوقة؛ حيث تمت زيادة مساحة المعرض عبر إضافة ثلاث قاعات عرض إضافية تم حجزها بالكامل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيقام جيتكس جلوبال 2022 في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، متفوقاً على نسخته السابقة من حيث الحجم والسعة الاستيعابية، حيث سيقام على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربع، وهو ما يعادل مساحة 33 ملعب كرة قدم. وسيستضيف الحدث أكثر من 4.500 شركة من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 100000 زائر من 170 دولة.

ويُعزى النمو الملحوظ للحدث السنوي الذي يستمر 5 أيام إلى الطلب القوي في السوق في جميع القطاعات المعنية، مع نحو 1.400 شركة عارضة جديدة من الشركات العالمية والشركات الناشئة، والتي ستستعرض تطبيقات رائدة في مجالات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0، والبلوك تشين، واتصالات الجيل السادس، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة.

وبمشاركة أكثر من 250 جهة حكومية تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وأكثر من 800 من الشركات الناشئة التي تتطلع لاغتنام أهم الفرص من خلال فعالية «نورث ستار دبي» المتضمنة في الحدث، سيجمع جيتكس 3.0 الشركات والفاعلين وقادة القطاع الأكثر تأثيراً في العالم تحت سقف واحد لدعم مسيرة التطوير في قطاعات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال: «يغمر الجمهور الفضول لمحاولة فهم العالم الحقيقي مقارنة مع العالم الافتراضي الذي نعمل على بنائه. ويقود جيتكس جلوبال الطريق من خلال الشراكة مع قادة التكنولوجيا العالميين لتوفير تجربة تفاعلية تلبي تطلعات الجمهور وتمكنهم من التعرف عن كثب على العالم الجديد للاقتصاد الرقمي. ومن خلال جيتكس 3.0، سيفوق جيتكس جلوبال هذا العام كل التصورات».

سلسلة جيتكس 3.0

ويوفر جيتكس جلوبال تجربة غامرة في عمق الكون الرقمي من خلال إصدار جيتكس 3.0، والذي يتضمن إطلاق فعاليات «الذكاء الاصطناعي في كل شيء» و«نورث ستار دبي» المعروف سابقاً بنجوم مستقبل جيتكس، و«فينتك سيرج» وقمة «مستقبل بلوك تشين» و«ماركتنغ مينيا».

كما سيتم إطلاق حدثين جديدين هذا العام، وهما «جلوبال ديف سْلام» و«إكس-فيرس». وقد استقطبا اهتماماً عالمياً، حيث تم حجز جميع المساحات الشاغرة المتوفرة فيهما في غضون شهرين.

ويهدف معرض «جلوبال ديف سْلام» إلى بناء مجتمع مزدهر في الإمارات للمبرمجين والمطورين الدوليين والنهوض بالاقتصاد الرقمي. ويُعَد المعرض أكبر ملتقى للمطورين والمبرمجين في الشرق الأوسط، حيث يجمع 10000 مبرمج ومطور من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك «آناكوندا» و«أمازون ويب سيرفيسز» و«جوجل» و«مايكروسوفت» و«أوراكل» و«ريد هات».

ويحظى الحدث بدعم من «مقر المبرمجين» Coders HQ، مبادرة البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، وهو يتكامل مع مساعي الإمارات لبناء أفضل منظومة للمطورين والمبرمجين في العالم، لاسيما مع منح الدولة تأشيرة الإقامة الذهبية طويلة الأجل إلى 100.000 مبرمج مؤهل من جميع أنحاء العالم.

ويرحب «جلوبال ديف سْلام» أيضاً بمجتمع المبرمجين المهتمين بلغة البرمجة «بايثون» من جميع أنحاء العالم من خلال إطلاق ملتقى «Pycon الشرق الأوسط وأفريقيا» الذي يجمع تحت مظلته مجموعة من أشهر محترفي لغة البرمجة «بايثون» لأول مرة في المنطقة.

وستقدم فعالية «إكس - فيرس» بالشراكة مع شركة «ديسينترا لاند» أضخم رحلة غامرة في مجال الميتافيرس في العالم، مما يوفر تجربة لم يسبق لها مثيل للاطلاع المباشر على التحولات الصناعية الكبرى والتطبيقات الصناعية الأكثر ابتكاراً في عالم الميتافيرس.

«نورث ستار دبي»

ويعكس معرض نورث ستار دبي، الذي أُطلق في 2016 تحت اسم نجوم مستقبل جيتكس وتم تغيير اسمه لاحقاً في 2022، التطور المستمر للمنظومة العالمية للشركات الناشئة، والدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأعمال.

وبكونه أكبر حدث للشركات الناشئة في العالم، يعمل «نورث ستار دبي»، بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على تعزيز هذا الاتجاه عبر قاعة عرض إضافية ما يرفع السعة الاستيعابية للمعرض 30% لاستيعاب أكثر من 800 جهة عارضة من 60 دولة وأكثر من 600 مستثمر في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة. ومعرض «أفريكا فاست 100» العابر للحدود أكبر تجمع من شركات اليونيكورن والشركات الناشئة يتم استضافته خارج قارة أفريقيا على الإطلاق.

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