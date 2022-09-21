1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 494.64 مليون درهم و357 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 758.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 78 مليونا. وجاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 240.64 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 9.19 مليون درهم و55 رهن فلل وشقق بقيمة 231.44 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 132 مليون درهم ورهن في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 20 مليون درهم.

وتم تسجيل 72 هبة بقيمة 175.81 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 147 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.

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