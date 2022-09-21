عجائب التكنولوجيا في دبي 10 أكتوبر

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق معرض «جيتكس جلوبال»، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر في دبي بقدرة استيعابية قياسية غير مسبوقة. ويتفوق المعرض على نسخته السابقة من حيث الحجم والسعة الاستيعابية، حيث سيقام على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربع، تعادل مساحة 33 ملعب كرة قدم. ويستضيف الحدث 4500 شركة من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 100 ألف زائر من 170 دولة.

ووفقاً لبيان من مركز دبي التجاري العالمي الجهة المنظمة للمعرض ستعرض الشركات العارضة تطبيقات رائدة في الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0، والبلوك تشين، واتصالات الجيل السادس، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة.

وبمشاركة أكثر من 250 جهة حكومية تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وأكثر من 800 من الشركات الناشئة التي تتطلع لاغتنام أهم الفرص من خلال فعالية «نورث ستار دبي»، وسيجمع جيتكس 3.0 الشركات والفاعلين وقادة القطاع الأكثر تأثيراً في العالم تحت سقف واحد لدعم مسيرة التطوير في قطاعات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة، في رحلة غامرة إلى الكون الرقمي.

ويتضمن جيتكس 3.0 فعاليات «جلوبال ديف سلام» و«إكس-فيرس» و«الذكاء الاصطناعي في كل شيء» و«نورث ستار دبي» المعروف سابقاً بنجوم مستقبل جيتكس، و«فينتك سيرج» وقمة «مستقبل بلوك تشين» و«ماركتنغ مينيا».

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