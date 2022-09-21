الإمارات ثاني أكبر دائن نسبة لناتجها

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الثاني على مستوى العالم في القيمة الإجمالية للديون المستحقة لها إلى ناتجها المحلي في 2021، بحسب دراسة لمركز هوتشينز للسياسات المالية والفكرية، التابع لمعهد «بروكينغز» الأمريكي للدراسات.

وتعتمد فكرة الدراسة على إنشاء قاعدة بيانات ترصد الثروات الخارجية لكل دولة، بما في ذلك الأصول المملوكة، والديون المُستحقة لها في الخارج. وذكرت الدراسة أن الإمارات تُعد واحدة من أكثر الدول في حجم الثروات والأصول المملوكة لها خارج حدودها.

وتطّرقت الدراسة إلى الديون الخارجية المُستحقّة لكل دولة، وقارنت بينها استناداً إلى نسبة الدين المُستحق لكل دولة إلى ناتجها المحلي. وجاءت الإمارات في المركز الثاني، بنسبة 314%. وكان المركز الأول من نصيب هونغ كونغ، بنسبة 616%.

وعلى صعيد القيمة الإجمالية للديون، تصدرت اليابان قائمة الدول الدائنة، بإجمالي 3397 مليار دولار تلتها ألمانيا بنحو 2293 مليار دولار ثم هونغ كونغ بنحو 2153 مليار دولار.

وطبقاً للدراسة، نالت الإمارات المركز الأول إقليميا، والسابع عالمياً في صافي الاستثمارات الدولية. ويُقصد بصافي الاستثمارات الدولية الفرق في الأصول والخصوم المالية الخارجية.

وبحسب الدراسة، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية الصافية للإمارات في 2021 «باستثناء الذهب» حوالي 1.3 تريليون دولار، بنسبة 324.5% إلى الناتج المحلي بارتفاع 201 مليار دولار عن 2020.

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