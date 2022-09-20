الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة تنظم مؤتمرها السنوي بدبي فبراير 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن توقيع اتفاقية مع الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة، تهدف من خلالها إلى عقد المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة 2023 في دبي بتنظيم من الطرفين.

ويُشار إلى أن المؤتمر سيُنظَّم في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 فبراير 2023 في مركز الماس للمؤتمرات التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث سيشهد اجتماع المئات من قادة قطاع الأحجار الكريمة لمناقشة أبرز الفرص وتبادل الخبرات، إضافةً إلى معالجة التحديات التي تواجه صناعة الأحجار الكريمة الملوَّنة بهدف الارتقاء بالقطاع والنهوض به.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر مباشرةً بعد ختام معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا الذي من المزمع عقده في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 فبراير 2023.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «منذ أن عقدنا آخر شراكة مع الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة لتنظيم مؤتمرها السنوي في عام 2007، أصبح مركز دبي للسلع المتعددة محفّزاً رئيساً لتجارة السلع العالمية. وكانت انطلاقتنا من موقع يكاد يخلو من تجارة الأحجار الكريمة، إلا أننا جعلنا من إمارة دبي واحداً من أبرز مراكز تجارة الماس في العالم.

وفي الأشهر القليلة الماضية وحدها، شهدنا عرضاً متميزاً لواحد من أنقى أحجار الماس الوردي وأكثرها ندرةً على مستوى العالم، وهو ياقوتة حطمت الرقم القياسي في درجة نقائها، إضافةً إلى مجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة النادرة الأخرى التي زينت قاعة بورصة دبي للماس التابعة لنا، حيث تلجأ مجتمعات الأحجار الكريمة والملوَّنة في العالم إلى مركز دبي للسلع المتعددة لممارسة أعمالها الأكثر أهمية.

وبينما يتواصل بزوغ وصعود نجم مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نتطلع بثبات إلى الارتقاء بهذا القطاع كجزء من خطتنا الرامية لتنويع مجموعة سلع الأحجار الكريمة، وبناء مركزنا الرئيس التالي الذي يستهدف المهتمين في القطاع من جميع أنحاء العالم ولذلك يُسعدنا أن نُجدد تعاوننا المثمر مع الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة، الهيئة الرائدة عالمياً في مجال الأحجار الكريمة الملوَّنة، لعقد مؤتمرها السنوي لعام 2023 في دبي، وذلك في هذه الأوقات المهمة التي يشهدها مركز دبي للسلع المتعددة والقطاع ككل».

وقال كليمنت صباغ، رئيس الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة: «يُعدّ مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة ملتقىً فريداً من نوعه، إذ يستضيف القادة الأكثر تنوعاً وشهرةً في قطاع الأحجار الكريمة الملوَّنة.

وتُقدِّم الجمعية في كل مؤتمر من مؤتمراتها المتميزة محاورين مرموقين، وعروضاً تقديميةً ضمن جلسات نقاشية جذابة، كما تُتيح فرصاً مهمةً في قطاعنا الذي يشهد تنوعاً لا نظير له، وتهدف بذلك إلى توفير منصة لالتقاء الخبراء معاً في فريق واحد من أجل تبادل الأفكار، والبحث عن سبل التعاون، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم لاستكشاف مسارات جديدة من شأنها تعزيز صناعة الأحجار الكريمة الملوَّنة».

وتُعدّ الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملوَّنة المنظمة غير الربحية والهيئة العالمية الوحيدة التي أُسست خصيصاً لتنظيم قطاع الأحجار الكريمة الملوَّنة.

وتضم الجمعية في عضويتها أكثر من 500 قائد من قادة قطاع الأحجار الكريمة الذين تمتد مجالات عملهم من المنجم إلى السوق، بمن فيهم عمال المناجم، وعمال تقطيع الأحجار الكريمة، والموردون، وتجار التجزئة، والجمعيات التجارية، ومختبرات الأحجار الكريمة، والمؤسسات الأكاديمية، والمتاحف، وغير ذلك من أعضاء منظومة قطاع الأحجار الكريمة.

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