«أراضي عجمان» تحصل على «الآيزو» في نظام إدارة حوكمة الموارد البشرية

المصدر: عجمان - البيان

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تسلم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان شهادة المطابقة للمواصفة العالمية في نظام إدارة حوكمة الموارد البشرية آيزو.

وقال رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الحصول على هذه الشهادة هو تأكيد على مدى التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتعلقة بحوكمة الموارد البشرية في سبيل تعزيز بيئة العمل وبناء منظومة ناجحة ومتطورة ترتكز على الشفافية و العدل وتدعم الإبداع وتوظف الابتكار في جميع جوانب العمل الحكومي مؤكداً أن نجاحات الدائرة وإنجازاتها تحققت بفضل الاستغلال الأمثل للكفاءات والسياسة الناجعة في استقطاب وإدارة الموارد البشرية وتحفيزها على الاستمرار في تحسين الأداء والتكيف مع متطلبات العمل المتجددة مع الالتزام التام بمبادئ حوكمة الموارد البشرية.

وبدوره ثمن المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل تطوير بيئة العمل في الدائرة والتي تكللت بالحصول على هذه الشهادة المرموقة في مجال حوكمة الموارد البشرية لتعكس بذلك نجاح استراتيجية الدائرة الرامية إلى تطوير مواردها البشرية وتنميتها لتساهم في تجسيد أهداف الدائرة من خلال الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات العمل والحرص على تطبيق نظام داخلي يضمن العدل والشفافية ويساعد على تحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة.

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