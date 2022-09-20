الشقق والفيلات تقود ازدهار سوق دبي العقاري

المصدر: دبي – البيان

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يواصل سوق دبي العقاري نموه مدفوعاً بنمو مبيعات الشقق والفيلات وزيادة أسعارها. وقد شهد شهر أغسطس 2022 عمليات بيع شقق في دبي تقدر بـ 6.050 عملية بإجمالي 11.7 مليار درهم.

وتدل هذه الأرقام على زيادة حوالي 37% في ما يتعلق بحجم المبيعات وحوالي 33% في ما يتعلق بالزيادة على أساس شهري، بحسب زووم بروبيرتي انسايتس.

ولوحظ أن متوسط سعر بيع الشقق لامس 1.508 دراهم للقدم المربع خلال هذه الفترة، كما بلغت أدنى وأعلى قيمة معاملات للشقق في أغسطس 73.974 ألف درهم و400.178 ألف درهم على التوالي.

كما واصل قطاع الفيلات اتجاهه التصاعدي مع 1.380 صفقة بيع أبرمت في أغسطس، وبقيمة إجمالية لامست 3.8 مليارات درهم، بمتوسط سعر 845 درهماً للقدم المربع. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 30% في حجم المبيعات، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر يوليو 2022.

بهذه الأرقام يرتفع إجمالي قيمة المبيعات إلى 160 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2022، الذي ثبت أنه شهر قياسي تمت فيه 9.720 عملية بيع بقيمة 24.3 مليار درهم، وفقاً لـزووم بروبيرتي انسايتس.

منافسة

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة زووم العقارية إن سوق العقارات في دبي سوف يختتم عام 2022 ختاماً قوياً.

في حديثه عن أداء العقارات في دبي في عام 2022، قال شبيري إن دبي قد تجاوزت مدناً كبرى في الوقت الذي تواصل فيه دبي مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أرقام لا يمكن تجاهلها.

أضاف شبيري إن إمارة دبي حققت إنجازاً فريداً بتجاوز مبيعاتها 20 مليار درهم على مدار ثلاثة أشهر متتالية، ما يمنح سوق دبي العقاري مكانة متميزة وقوية تمكنه من ختام العام ختاماً قوياً.

نمو العقارات الجاهزة

وشهدت أسواق العقارات الجاهزة أيضاً نمواً خلال أغسطس 2022، بحسب زووم بروبيرتي انسايتس، حيث ارتفعت مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 27.5% مقارنة بشهر يوليو 2022، وقد بلغ النمو الإجمالي على أساس سنوي 67.5%.

وفي ما يتعلق بقيمة المبيعات، لوحظ نمو بنسبة 6.7% و57.5% في سوق العقارات الجاهزة على أساس شهري وسنوي، على التوالي.

فقد تم إبرام ما يقرب من 4.400 صفقة بيع بإجمالي 8.5 مليارات درهم في الأسواق غير المكتملة خلال أغسطس 2022، ما جعله أفضل شهر فيما يتعلق بالمعاملات الشهرية منذ عام 2010.

وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، سجل السوق نمواً بنسبة 51% مقارنة بشهر يوليو 2022 وزيادة بنسبة 72% على أساس سنوي.

ومع الأخذ في الاعتبار قيمة المبيعات، بلغت القفزة على أساس شهري وعلى أساس سنوي 38.5% و 76.5% على التوالي.

قال شبيري: «مع هذا الأداء الاستثنائي لكل قطاعات السوق، يمكننا القول وبكل ثقة إن العقارات في دبي أصبحت منجم ذهب للمستثمرين، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر مما يجعل الاستثمار العقاري الأفضل والأمثل».

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