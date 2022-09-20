35.5 مليون درهم ثمناً لأغلى منزل تاون هاوس في «جميرا باي» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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حطمت دريفن للعقارات Driven Properties رقماً قياسياً جديداً ببيع عقار في مشروع فيلا أمالفي المرموق الواقع في جزيرة جميرا باي، إحدى الوجهات الأكثر طلباً في دبي. إذ بيع المنزل المستقل الذي يضم خمس غرف نوم، والذي تبلغ مساحته 4.558 قدماً مربّعاً، مقابل 35.5 مليون درهم، ما يجعله أغلى منزل تاون هاوس يباع في دبي على الإطلاق.

والوكيلان المسؤولان عن هذه الصفقة غير المسبوقة هما كيانوش دربان، الحائز على جائزة «أفضل وكيل في دبي» من بروبرتي فايندر، ولينا علاّوة، وكلاهما متخصص في سوق العقارات السكنية الراقية.

وقال عبدالله العجاجي، مؤسس دريفن للعقارات: «لقد تفوق أداء جميرا باي على المناطق الأخرى في دبي من حيث نمو الأسعار على مدى العامين الماضيين، وأصبحت إحدى أكثر الوجهات المرغوبة من قبل كبار الأثرياء. فبعد نجاح وبيع مشروعنا سي ميرور على الجزيرة، شهدنا ارتفاعاً في الطلب على العقارات الأخرى هناك، ولا سيما بولغري ريزيدنسز وفيلا أمالفي».

وتعتبر فيلا أمالفي من أرقى المناطق الساحلية في قلب دبي، إذ تضم منازل ذات إطلالات خلابة من على الشرفات والتراسات التي تمتاز بخصوصية تامة حيث تطل على مياه الخليج العربي من جهة، وعلى أفق المدينة المبهر من الجهة الأخرى.

وفي الداخل، تلتقي الجماليات الحديثة مع التشطيبات الراقية، وتقدم أقصى درجات الرفاهية في الحياة المعاصرة. وبني المجتمع المكون، من منازل تاون هاوس الأنيقة حول حديقة خاصة غناء، ويتميز بمجموعة من أحدث المرافق، حيث يقع منتجع بولغري والمرسى ونادي اليخوت على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام.

وتخصص دريفن للعقارات في منطقة خليج جميرا، بالإضافة إلى مواقع متميزة أخرى في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك نخلة جميرا، وسيتي ووك، وبلوواترز، ووسط مدينة دبي، وقد أثبتت الشركة ريادتها في مجال العقارات الفاخرة منذ تأسيسها في 2012.

وفي العام الماضي، أصبحت دريفن للعقارات العضو الوحيد في الإمارات العربية المتحدة في فوربز غلوبال بروبرتيز Forbes Global Properties، وهو اتحاد حصري يقوم على الدعوة فقط ويضم أفضل 100 شركة وساطة عقارية في جميع أنحاء العالم.

وهذا الإنجاز الأحدث الذي حققته الشركة، ينضم إلى سلسلة من الإنجازات الأخرى التي حطمت الأرقام القياسية، ومنها بيع أغلى قطعة أرض في دبي، وتقع أيضاً في جزيرة جميرا باي، مقابل 70 مليون درهم إماراتي، وبيع أغلى بنتهاوس في مشروع «وَن» بجزيرة نخلة الجميرا بمبلغ 85 مليون درهم إماراتي.

وأيضاً بيعت وحدة سكنية من ثلاث غرف نوم في منتجع ومساكن بولغري مقابل 12.624 درهماً إماراتياً للقدم المربع، ما يجعله أعلى سعر مسجل للقدم المربع في تاريخ دبي.

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