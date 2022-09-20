اقتصادية الشارقة تروج لبيئة الأعمال في معرض سالونيك الدولي

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مشاركتها في معرض سالونيك الدولي 2022 باليونان في جناح الإمارات، والذي جاء ضمن مشاركة الدولة كدولة فخرية في دورة العام الحالي والتي أقيمت خلال الفترة 10-18 سبتمبر.

ومثل المعرض منصة مهمة للترويج في اليونان ومنطقة البلقان نظراً لموقع سالونيك وتاريخها العريق لدى دول البلقان، حيث تعد مدينة سالونيك ثاني أكبر مركز اقتصادي، صناعي وتجاري في اليونان ومركز مواصلات مهماً في جنوب شرق أوروبا وهي مركز تعليمي وثقافي مهم لمنطقة البلقان.

وجرى خلال المشاركة في المعرض عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين لبحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ومناقشة الفرص الاستثمارية التي توفرها الشارقة وتبادل المعلومات حول أبرز القطاعات الاقتصادية.

وقال عبدالعزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي: نحرص دائماً على المشاركة في الملتقيات والمنتديات الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي وذلك للتعريف بالتسهيلات والمزايا التي تقدمها إمارة الشارقة للمستثمرين ولتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة، وكذلك نعمل بشكل متواصل مع الجهات المحلية والاتحادية وعلى رأسها وزارة الاقتصاد من أجل جذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وذلك لما تمتلكه الإمارة من مناخ استثماري يتميز بالبنية التحتية المتطورة، والكفاءة العالية.

وأشار إلى أن التسهيلات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين تعتبر عامل جذب كبيراً لقطاع الأعمال، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة إحدى المهام الرئيسية للدائرة لتحقيق الرفاه الاقتصادي والوصول للتنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة الفرص المتاحة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية، خصوصاً في قطاعات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتوجه بالشكر لوزارة الاقتصاد على الدور الذي تبذله في تسهيل مثل هذه المشاركات الدولية والتي تسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

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