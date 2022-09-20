سامسونج تفتتح متجراً مؤقتاً في دبي مول لاستعراض هواتفها القابلة للطي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات عن افتتاح متجرها المؤقت #GalaxyFest في دبي مول، لعرض الجيل الرابع من أجهزتها القابلة للطي التي تم إطلاقها حديثاً. وتتضمن المجموعة المبتكرة جهازي Galaxy Z Flip4 وGalaxy Z Fold4، المصممين بناء على إرث هذه السلسلة المتجسد في الخروج عن المألوف لتقديم تجارب استخدام متميزة بتفاعلات جديدة ومؤثرة، ترتقي بأنماط الحياة اليومية للمستخدمين.

وسيتمكن المستهلكون من التعرف على الميزات العملية التي تتمتع بها مجموعة Galaxy Z حتى تاريخ 27 سبتمبر الجاري، والتواصل مع خبراء سامسونج المتواجدين في المتجر لإطلاعهم على أفضل التجارب التي توفرها هذه الهواتف المبتكرة. وتوفر العلامة للحاضرين فرصة المشاركة في ورش عمل Galaxy اليومية والاستفادة من العروض الحصرية على أحدث سلسلة أجهزة Galaxy، بما في ذلك ساعات Galaxy Watch5 وGalaxy Watch5 Pro وسماعات Galaxy Buds 2 Pro، بالإضافة إلى سلسلة Galaxy S22 وGalaxy Tab 8 في متجر #GalaxyFest المؤقت وعبر منصة Samsung.com حصراً.

وسيعلن متجر #GalaxyFest خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 23 سبتمبر عن مسابقات يومية حصرية عبر راديو فيرجن، حيث سيتم اختيار فائز واحد كل يوم للحصول على هدية من مجموعة أجهزة Galaxy. وسيتنافس جميع الفائزين في اليوم الأخير على الجائزة الكبرى التي تتضمن هاتف Galaxy Z Fold4 الجديد كلياً وساعة Watch5 Pro وسماعاتBuds Pro2. وستنظم سامسونج تحديات يومية مباشرة خلال الفترة التي سيتم فيها تشغيل المتجر المؤقت، مع فرصة الفوز بمنتجاتها المذهلة.

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip4 بألوان بورا الأرجواني والجرافيت والذهبي الوردي والأزرق. بينما يتوفر هاتف Galaxy Z Fold4 بألوان الرمادي الأخضر والبيج والأسود فانتوم. وتتوفر إصدارات محدودة من هذه الهواتف في متجر سامسونج المؤقت #GalaxyFest وعبر موقع Samsung.com. وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بمزايا تخصيص جهاز Galaxy Z Flip4 من فئة Bespoke على نطاق واسع، عبر اختيار أكثر من 75 لوناً مختلفاً، كما سيحصلون على هاتف Galaxy Z Fold4 باللون العنابي، بالإضافة إلى هاتف Galaxy Z Fold4 1 TB والعديد من الميزات الأخرى المتوفرة حصراً في المتجر المؤقت.

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