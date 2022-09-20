«بركة» ترسي عقد أعمال الهندسة الأرضية لـ«ذا باي ريزيدنس» على «الهولندية للأساسات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أرست شركة بركة للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة بن حم عقد أعمال الهندسة الأرضية لمشروع ذا باي ريزيدنس في جزيرة ياس على الشركة الهولندية للأساسات. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الأساسات في 26 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور حسام محمد العامري المدير العام لشركة بركة للتطوير العقاري: تأسست شركة بركة للتطوير العقاري لتوفير وبناء وجهات سكنية وتجارية وترفيهية رائدة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، والتركيز على الهندسة المعمارية المتطورة ووسائل الراحة الحديثة.

وقال هيثم موسى، المدير العام للمؤسسات الهولندية يسعدنا أن نتعاون مع بركة في هذا المشروع المميز في أبوظبي. سنستفيد من خبرتنا الواسعة في الوقت المحدد ووفقاً لمعايير الجودة المطلوبة.

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