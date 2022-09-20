100 ألف زائر متوقع من 170 دولة للنسخة 42 لأكبر معرض تكنولوجيا في العالم

المصدر: دبي - البيان

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يشهد الاقتصاد الرقمي العالمي تقدماً متسارعاً، ويحتضن من جديد «جيتكس جلوبال»، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، والذي سيقام الشهر المقبل في دبي بقدرة استيعابية قياسية غير مسبوقة، حيث تمت زيادة مساحة المعرض عبر إضافة ثلاث قاعات عرض إضافية تم حجزها بالكامل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيقام جيتكس جلوبال 2022 في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، متفوقاً على نسخته السابقة من حيث الحجم والسعة الاستيعابية، حيث سيقام على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني قدم مربع، وهو ما يعادل مساحة 33 ملعب كرة قدم. وسيستضيف الحدث أكثر من 4.500 شركة من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 100.000 زائر من 170 دولة.

ويُعزى النمو الملحوظ للحدث السنوي الذي يستمر 5 أيام إلى الطلب القوي في السوق في جميع القطاعات المعنية، مع نحو 1.400 شركة عارضة جديدة من الشركات العالمية والشركات الناشئة، والتي ستستعرض تطبيقات رائدة في مجالات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والويب 3.0، والبلوك تشين، واتصالات الجيل السادس، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة.

وبمشاركة أكثر من 250 جهة حكومية تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وأكثر من 800 من الشركات الناشئة التي تتطلع لاغتنام أهم الفرص من خلال فعالية «نورث ستار دبي» المتضمنة في الحدث، سيجمع جيتكس 3.0 الشركات والفاعلين وقادة القطاع الأكثر تأثيراً في العالم تحت سقف واحد لدعم مسيرة التطوير في قطاعات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس جلوبال: «يغمر الجمهور الفضول لمحاولة فهم العالم الحقيقي مقارنة مع العالم الافتراضي الذي نعمل على بنائه. ويقود جيتكس جلوبال الطريق من خلال الشراكة مع قادة التكنولوجيا العالميين لتوفير تجربة تفاعلية تلبي تطلعات الجمهور وتمكنهم من التعرف عن كثب على العالم الجديد للاقتصاد الرقمي. ومن خلال جيتكس 3.0، سيفوق جيتكس جلوبال هذا العام كل التصورات، ويجمع أفضل العقول من جميع الشركات حول العالم لمناقشة وتحدي هذا الاندماج التكنولوجي وإبراز تأثيره على المجتمع ومستقبلنا».

سلسلة جيتكس 3.0

يوفر جيتكس جلوبال تجربة غامرة في عمق الكون الرقمي من خلال إصدار جيتكس 3.0، والذي يتضمن إطلاق فعاليات «الذكاء الاصطناعي في كل شيء» و«نورث ستار دبي» المعروف سابقاً بنجوم مستقبل جيتكس، و«فينتك سيرج» وقمة «مستقبل بلوك تشين» و«ماركتنغ مينيا».

كما سيتم إطلاق حدثين جديدين هذا العام، وهما «جلوبال ديف سْلام» و«إكس-فيرس». وقد استقطبا اهتماماً عالمياً، حيث تم حجز جميع المساحات الشاغرة المتوفرة فيهما في غضون شهرين.

ويهدف معرض «جلوبال ديف سْلام» إلى بناء مجتمع مزدهر في الإمارات للمبرمجين والمطورين الدوليين والنهوض بالاقتصاد الرقمي. ويُعَد المعرض أكبر ملتقى للمطورين والمبرمجين في الشرق الأوسط، حيث يجمع 10.000 مبرمج ومطور من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك «آناكوندا» و«أمازون ويب سيرفيسز» و«جوجل» و«مايكروسوفت» و«أوراكل» و«ريد هات».

ويحظى هذا الحدث بدعم من «مقر المبرمجين» Coders HQ، مبادرة البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، وهو يتكامل مع مساعي دولة الإمارات لبناء أفضل منظومة للمطورين والمبرمجين في العالم، لاسيما مع منح الدولة تأشيرة الإقامة الذهبية طويلة الأجل إلى 100.000 مبرمج مؤهل من جميع أنحاء العالم.

ويرحب «جلوبال ديف سْلام» أيضاً بمجتمع المبرمجين المهتمين بلغة البرمجة «بايثون» من جميع أنحاء العالم من خلال إطلاق ملتقى «Pycon الشرق الأوسط وأفريقيا» الذي يجمع تحت مظلته مجموعة من أشهر محترفي لغة البرمجة «بايثون» لأول مرة في المنطقة.

وفي سابقة أخرى، ستقدم فعالية «إكس - فيرس» بالشراكة مع شركة «ديسينترا لاند» أضخم رحلة غامرة في مجال الميتافيرس في العالم، مما يوفر تجربة لم يسبق لها مثيل للاطلاع المباشر على التحولات الصناعية الكبرى والتطبيقات الصناعية الأكثر ابتكاراً في عالم الميتافيرس.

ومن خلال توفير دراسات حالة لسيناريوهات حقيقية وتجارب افتراضية غير مسبوقة في قطاعات التصنيع والألعاب والتعليم والرعاية الصحية والتجزئة ومستقبل العمل، ستتيح فعالية «إكس - فيرس» للشركات العالمية فهم واعتماد هذا التطور التكنولوجي الناشئ.

«نورث ستار دبي»

ويعكس معرض نورث ستار دبي، الذي أُطلق في 2016 تحت اسم نجوم مستقبل جيتكس وتم تغيير اسمه لاحقاً في 2022، التطور المستمر للمنظومة العالمية للشركات الناشئة، والدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأعمال.

وبكونه أكبر حدث للشركات الناشئة في العالم، يعمل «نورث ستار دبي»، بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على تعزيز هذا الاتجاه من خلال إضافة قاعة عرض إضافية مما يرفع السعة الاستيعابية للمعرض بنسبة 30% لاستيعاب أكثر من 800 جهة عارضة من 60 دولة وأكثر من 600 مستثمر في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة.

ومعرض «أفريكا فاست 100» العابر للحدود أكبر تجمع من شركات اليونيكورن والشركات الناشئة يتم استضافته خارج قارة أفريقيا على الإطلاق. ويتيح المعرض للمستثمرين التواصل مع شركات اليونيكورن ضمن إحدى أسرع الحاضنات التكنولوجية نمواً في العالم.

ويستضيف جيتكس 3.0 أكبر الشركات التكنولوجية العالمية، والتي ستجتمع معاً لتشكيل الاتجاهات والصناعات، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«هواوي» و«آي بي إم» و«ديل تكنولوجيز» و«إريكسون» و«أفايا» و«هانيويل» و«هيوليت باكارد إنتربرايز» و«&e» و«لينوفو» و«سيسكو».

وقال ستيفن يي، رئيس «هواوي» لمنطقة الشرق الأوسط، الراعي الماسي في جيتكس جلوبال: «يواصل جيتكس جلوبال ترسيخ مكانته كأحد أكبر وأهم الفعاليات التقنية على المستويين الإقليمي والدولي بالنسبة لقادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالميين مثل «هواوي»».

بصمة دولية

وتأكيداً على بصمته الدولية الواسعة، يستضيف جيتكس جلوبال مجموعة عالمية جديدة من الجهات العارضة من قبرص وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي والكويت وأوغندا وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والهند وباكستان والمملكة العربية السعودية والمغرب ونيجيريا وتركيا والبرازيل وغيرها من الدول التي تتمتع بحضور متزايد لتستعرض في أجنحتها قدرات تقنياتها المحلية وابتكاراتها الرائدة.

ويتيح الحدث العالمي مشاركة الأفكار والرؤى الملهمة والمعارف غير المسبوقة من خلال برنامج حافل بمؤتمرات تغطي 14 مجالاً وأكثر من 500 ساعة من النقاشات المحفزة ودراسات الحالة وورش العمل.

ويشهد جلوبال جيتكس مشاركة أكثر من 1.000 من الوزراء وقادة وخبراء التكنولوجيا العالميين، ليشاركوا وجهات نظرهم حول اتجاهات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتشفير واتصالات الجيل السادس والميتافيرس والتنقل المستقبلي والسيارات الطائرة والطائرات الكهربائية.

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