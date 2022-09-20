السياحة تحلّق بمبيعات عقارات دبي الفندقية

المصدر: دبي - البيان

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رصدت «البيان»، في ملف خاص، واقع وآفاق قطاع العقارات الفندقية في دبي، بمبيعات وحدات الشقق والغرف الفندقية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك، حيث انعكس تسارع الانتعاش السياحي في دبي وقدرة اقتصاد الإمارة على تجاوز تحديات جائحة «كوفيد 19» في تسجيل 8992 صفقة مبيعات للوحدات الفندقية بقيمة إجمالية بلغت 16.6 مليار درهم من اندلاع الأزمة الصحية العالمية بداية 2020 وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

وفي ظل زخم دبي السياحي والاستثماري، سجلت العقارات الفندقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مبيعات فاقت من حيث عدد وقيمة الصفقات الأداء السنوي الكامل لهذه الفئة من العقارات خلال الأعوام الأربعة الماضية من 2018 لغاية 2021، حيث تم تسجيل 3213 صفقة بيع لوحدات فندقية بقيمة إجمالية ناهزت 6.2 مليارات درهم من يناير وحتى نهاية أغسطس 2022، وشملت 1938 صفقة بيع لشقق فندقية بقيمة 4.6 مليارات درهم، منها 1235 شقة جاهزة و703 شقق على الخارطة، فيما تم تسجيل 1275 صفقة بيع لغرف فندقية بقيمة 1.5 مليار درهم، تشمل 449 غرفة جاهزة و826 غرفة على الخارطة.

وتأتي جاذبية الاستثمار في شراء الشقق والغرف الفندقية في ظل الأداء القوي والمتنامي الذي يشهده قطاع الفنادق في الإمارة، بالرغم من الزيادة المضطردة في الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، إلا أن متوسط الإشغال الفندقي خلال أول سبعة أشهر من 2022 وصل إلى 72%، مقترباً بذلك من معدلات ما قبل الجائحة، التي شهدت نسبة إشغال 74% في 2019، كما ارتفع العائد من الغرف المتوافرة نحو 386 درهماً مقابل 225 درهماً في نفس الفترة من العام الماضي بحسب إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة.

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