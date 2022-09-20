تعاون إماراتي سعودي في الرقابة على التأمين

المصدر: (جدة - واس)

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وقّع مصرف الإمارات المركزي، والبنك المركزي السعودي، مذكرة تفاهم، لوضع إطار عام لأنشطة التعاون في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في البلدين.

وتمت مراسم التوقيع، بحضور معالي خالد بن محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وفهد بن عبد الله المبارك محافظ المركزي السعودي في جدة، على هامش اجتماع الدورة الاعتيادية الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية.

وتُرسي المذكرة أسس إنشاء إطار للتعاون، لترسيخ دور الرقابة على قطاع التأمين في الإمارات والسعودية، وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، حيث جاءت المذكرة على خلفية اتفاقية حكومية، أُبرمت مؤخراً بين البلدين ، تهدف إلى تعزيز التعاون في الخدمات والأسواق المالية.

وتركز مذكرة التفاهم بشكل أساسي، على العمل المشترك بين البنك المركزي السعودي، ومصرف الإمارات المركزي، في ما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التأمين، بما يشمل قواعد الملاءة المالية، وكيفية احتساب المخصصات الفنية، وقواعد السياسة الاستثمارية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة، والإنفاذ على الشركات العاملة في القطاع، بما فيها الشركات العابرة للحدود.

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