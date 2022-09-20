دبي جاذبة للاستثمار العقاري والفندقي

المصدر: دبي ـ البيان

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أوضح روهال كوهيار، مدير التسويق في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» أن العقارات الفندقية في دبي تشهد طلباً من قبل المستثمرين والأفراد.

ويستفيد مستثمرو العقارات الفندقية من ميزتين، تتمثل الأولى بالعائدات الكبيرة على الإيجار بسبب التشطيب الجيد والخدمات التي يوفرها الفندق، والثانية بالاستفادة من العقار للاستمتاع بقضاء عطلة في بعض أيام السنة، حيث يتم الاتفاق على هذه التواريخ بشكل متبادل مع الفندق.

في المقابل، ثمة العديد من المستخدمين النهائيين الذين يستمتعون بالعلامة التجارية للفندق والخدمات ووسائل الراحة والخدمات التي يقدمها وغالباً ما يحتفظون به كمنزل دائم.

وحول مقارنة عوائد العقار الفندقي مع التقليدي قال كوهيار: يمكن أن يتراوح هامش الفرق بين تأجير عقار فندقي أو «عادي» بنسبة 2 إلى 3%، وفي ما يتعلق بارتفاع قيمة رأس المال، لوحظ أن قيمة المساكن ذات العلامات التجارية الفندقية ترتفع بنسبة 30% في المتوسط مقارنة بالعقارات الأخرى.

وأشار إلى أن تكلفة الاستثمار للعقار الفندقي تعتبر أعلى لأن العميل يدفع مقابل الأثاث في الشقة ووسائل الراحة والخدمات وكذلك الضرائب المتعلقة بالخدمات، لكن من حيث الخدمات، يمكن للفرد أن يتوقع مستوى عالياً من الخدمة في الفندق ذي العلامة التجارية أعلى بكثير من الخدمة في العقارات العادية.

ومن ناحية التصميم، تستعين الفنادق بمصممين من الدرجة الأولى، مما يسهم في تقديم تصاميم جميلة وجودة عالية وفق أعلى المعايير. وقد تم أيضاً زيادة مساحة الاستثمار في العقارات الفندقية أيضاً، فبعد أن اعتاد الناس على شراء غرف فندقية صغيرة وتأجيرها من خلال الفندق، بات لديهم الآن خيارات أوسع تشمل غرف ديلوكس وصولاً إلى بنتهاوس وفلل.

وأشار كوهيار إلى أن هناك ميزتين للاستثمار الفندقي بالنسبة للمطورين العقاريين، تتمثل الأولى باعتبار دبي وجهة سياحية متميزة وجاذبة للمستثمرين، والميزة الثانية بتنويع المخاطر من خلال مبيعات العقارات الفندقية، فمن الملاحظ وجود تهافت على العقارات ذات العلامات التجارية أو الفنادق أكبر من العقارات التقليدية.

ولفت إلى أن العقارات الفندقية من فئة الخمس نجوم من الاستثمارات الأكثر إقناعاً على الرغم من وجود فئات أخرى أيضًا، مشيراً إلى وجود العديد من العلامات التجارية التي تستحوذ على حصة سوقية بارزة في العقارات الفندقية في دبي ومن ضمنها «بولغري ريزورت أند ريزيدنسز» و«أدريس» و«فندق رويال ريزيدنس» و«فندق أتلانتس» و«فندق ارماني برج خليفة» ومنتجع الحواس الست و«منتجع أنانتارا».

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