إطلاق «مجموعة كيزاد» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي، «مجموعة كيزاد» - KEZAD GROUP - وذلك في إطار استراتيجيتها لتوحيد عروض خدمات المدن الاقتصادية والمناطق الحرة وتعزيز نموها، وتعزيز مسيرة التطور الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي، كوجهة صناعية رائدة في المنطقة.

وتأتي الخطوة في أعقاب الدمج الناجح لكل من مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب»، تحت مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، التي تتكون من 12 منطقة اقتصادية، تمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، من ضمنها 100 كيلو متر مربع كمنطقة حرة.

ويهدف تأسيس «مجموعة كيزاد»، إلى توفير المزيد من الفرص للمستثمرين الباحثين عن منظومة عمل تساعدهم على تبسيط جميع مراحل سلسلة التوريد الخاصة بأعمالهم، إذ يسهم دمج إمكانات جميع الأصول التابعة لها، في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات للشركات والمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مسؤوليات

وستكون «مجموعة كيزاد» مسؤولة عن إدارة عمليات التخطيط والتطوير والتشغيل والتنظيم والترويج لجميع الأصول العاملة تحت مظلة المدن الاقتصادية، والمناطق الحرة، والتي تشمل كيزاد وزونزكورب وكيزاد للمجمعات، وإتاحة المجال لتطويرها وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الاقتصادية والصناعية لديها، والتي تشكل ما يصل إلى 55 % من إجمالي مساحة المناطق الصناعية في الدولة.

وتضم «مجموعة كيزاد»، ما يزيد على 300,000 متر مربع من المستودعات اللوجستية الجاهزة، و40 مجمعاً سكنياً للموظفين، بسعة 450 ألف سرير أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، من بينها مرافق سكنية بسعة 77 ألف سرير، يتم تشغيلها من قبل «مجموعة كيزاد». كما تعد مقراً لما يتجاوز 1750 شركة، تعمل ضمن 17 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، تشمل الصناعات الدوائية، والمعادن، والسيارات، ومواد البناء، وإعادة التدوير، والأغذية والتقنيات الزراعية، واللدائن البلاستيكية، وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، وعلوم الحياة، والنفط والغاز، والكيماويات المتخصصة.

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