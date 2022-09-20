شراكة في خدمات السياحة الذكية بين «دي دبليو» و«دبي لينك»

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت «دي دبليو للسفريات» اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة دبي لينك للسياحة ممثلة بـ«اس تي اس» إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمتخصصة في حلول السياحة الذكية، بهدف دعم وتطوير الخدمات السياحية المقدمة للمتعاملين، حيث جرى توقيع المذكرة في مقر مجموعة دبي لينك.

وقال بدر أهلي المدير التنفيذي لدى دبليو للسفريات إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سياسة دي دبليو لترسيخ مكانتها في مجال السياحة على مستوى المنطقة، وأيضاً لتعزيز دورها المحوري في دعم القطاعين الحكومي والخاص خاصة فيما يتعلق بإجراءات السفر، مؤكداً حرص الشركة على تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات التي تسهم في جذب المتعاملين من شتى أنحاء العالم وتلبي تطلعاتهم واهتماماتهم وفق أعلى المعايير.

وأفاد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لينك بأن الاتفاقية تأتي بالتزامن مع عمليات التوسعة التي تقوم بها المجموعة بمختلف المجالات المتعلقة بقطاع السياحة، والتي كان آخرها إطلاق شركة «إس تي إس» لحلول السياحة الذكية، مشيراً أن «دبي لينك» تعمل على إطلاق شركات جديدة في المستقبل القريب بهدف ترسيخ مكانة المجموعة كواحدة من المجموعات السياحية الرائدة في الإمارة.

وأوضح صلاح منصور، المدير التنفيذي لـ«إس تي إس»، أن الشراكة تستهدف توفير تجربة جديدة في مجال السفر خاصة للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر التعاون المثمر مع «دي دبليو للسفريات» لتوفير حلول ذكية ومبتكرة داعمة لهذا القطاع الحيوي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في خفض في ميزانيات السفر وترشيد الإنفاق.

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