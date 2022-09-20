بدء التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج أكاديمية رائدات الأعمال

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة «تمكين»، التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً، بالتعاون مع البعثة الأمريكية إلى الإمارات، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج أكاديمية رائدات الأعمال، تحت عنوان «أكاديمية رائدات الأعمال في الإمارات 3.0».

ويُعد البرنامج مبادرة أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية، لتزويد رائدات الأعمال في أكثر من 80 دولة، بالخبرات والعلاقات الضرورية لإطلاق شركاتهن، والنجاح بتطويرها، ويمكن لرائدات الأعمال التقديم عبر startad.ae/‏‏awe.

ويستقبل البرنامج طلبات التسجيل حتى 29 نوفمبر، ويمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في دولة الإمارات، من اكتشاف وتحليل قنواتٍ وأسواق وعملاء جدد، وتعزيز ركائز العمليات التشغيلية، ضمن شركاتهن التي قد تفتقر للموارد أو الخبرة.

ويستقبل البرنامج طلبات التسجيل من المواطنات، أو السيدات اللاتي يحملن إقامة طويلة الأمد، ممن تتراوح أعمارهن بين 20 و55 عاماً، ويمتلكن شركة صغيرة ذات رقم تسجيل ضريبي ساري الصلاحية، أو يتولين إدارة شركة صغيرة أو متوسطة ويُفضل أن تُقدم الشركات التي تثبت حصولها على إيرادات تشغيلية لمدة عامين، طلب تسجيل قبل تاريخ 29 نوفمبر.

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