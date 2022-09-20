1.6 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 392 مبايعة بقيمة 900.8 مليون درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 199.97 مليون درهم، و341 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700.84 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 68 مليوناً. وجاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 741.14 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 376.32 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 364.82 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 325 مليون درهم ورهن في منطقة جميرا الأولى بقيمة 270 مليون درهم. وتم تسجيل 15 هبة بقيمة 37.6 مليون درهم أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 15 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 10 ملايين.

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