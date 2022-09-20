دبي تستضيف مؤتمر المنظمة العالمية للإسمنت 25 سبتمبر

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت المنظمة العالمية للإسمنت تنظيم مؤتمرها الدولي الخامس المرة الأولى في الإمارات في الفترة ما بين 25 و28 سبتمبر الجاري بأبراج الإمارات بدبي.

جاء إعلان المنظمة العالمية للأسمنت عن تنظيم الدورة الخامسة لمؤتمرها السنوي في المنطقة في ضوء استضافة مؤتمر المناخ العالمي في جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين على التوالي، الأمر الذي يعكس اهتمام العالم بالدور المحوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مواجهة تحديات المناخ، والتي تتحمل ما يقرب من 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.

ومن جهة أخرى تعد المنطقة أيضاً أكبر منتج للأسمنت في العالم، باستثناء الصين والهند، بحجم إنتاج يقرب من 7% من الناتج الكلي، ما يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية للأسمنت في المنطقة والحاجة الملحة للشروع برحلة صافي الانبعاثات الصفري.

وأسست المنظمة العالمية للأسمنت عام 2016، وهي منظمة غير ربحية، مكاتبها في لندن وبكين، وتعد أكبر منظمة مستقلة على مستوى العالم لتمثيل صناعة الأسمنت والخرسانة وجميع شركاء الصناعة.

ويهدف المؤتمر إلى التركيز على دور صناعة الأسمنت في وضع خطط فعالة من أجل الإسهام في تحقيق الالتزامات التي تتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية من مصانع الأسمنت في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال حلول مثبتة تعتمد على الكفاءة الصناعية والتي يمكن تبنيها مباشرة لتقليل البصمة الكربونية مع تحقيق انخفاض في التكلفة في آن واحد.

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