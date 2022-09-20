الإمارات تشارك باجتماع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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شاركت الإمارات، ممثلة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الاجتماع الـ29 لممثلي القطاع الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.

ترأس وفد الدولة أحمد الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة للمشاركة في الاجتماع الدوري إلى جانب الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بحضور أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس.

تناولت اللقاءات مناقشة العديد من القضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي الخليجي المشترك، والتوجهات والمبادرات الداعمة لدفع مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي والوصول بها إلى مرحلة الاتحاد الكامل قبل نهاية عام 2024.

وأكد أحمد الفلاسي أن المستجدات التي يمر بها العالم على المستوى الصحي عقب جائحة (كوفيد-19) والتطورات الجيوسياسية تحمل في طياتها تداعيات اقتصادية يمتد تأثيرها إلى طبيعة الأنشطة التجارية، التي تستدعي وجود كيانات اقتصادية قوية لمواجهة تلك التحديات والاستجابة السريعة للمتغيرات التي يشهدها العالم عند الأزمات لتعزيز مرونة التكيّف وتمكين الاستشراف الأمثل لمختلف سيناريوهات المستقبل. وقال إن الإمارات تدرك ملامح المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وهو ما تلتزم به مشاركة الدولة ضمن أجندة أعمال اللقاء لاستعراض الحلول ومناقشة الفرص الحيوية في إطار مبادرات هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة أعضاء الهيئة.

ونوه مدير عام الجمارك في الهيئة بحرص الدولة على تقديم مختلف أوجه التعاون والدعم المطلوب لتنفيذ قرارات قادة دول المجلس - حفظهم الله - بما يسهم في تطوير أداء المنافذ الجمركية البينيّة لتعزيز حركة التجارة بين الدول الأعضاء، مؤكداً الوقوف خلف الرؤى الداعمة للمبادرات والأنشطة الرامية إلى تطوير منظومة جمركية رقميّة متقدمة تعزز من مرونة العمل الخليجي المشترك.

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