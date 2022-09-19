سلطان الجابر: التعاون الدولي في مجال التقييس يعزز جودة صناعاتنا الوطنية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس 2022 في أبوظبي بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يتماشى مع جهود الوزارة للاستفادة من الخبرات العالمية واستعراض التجارب الناجحة التي حققتها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية للجودة، إضافة إلى بناء وتوثيق الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية والدولية ذات الاختصاص.

وقال معاليه في تصريحات له بهذه المناسبة: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على توفير منظومة تشريعية وقانونية تدعم تطوير القدرات الوطنية في مجال المواصفات والتقييس الذي يعتبر ركيزة أساسية في مسيرة بناء قطاع صناعي وطني متميز وعالي التنافسية".

وأشار معاليه إلى أن البنية التحتية للجودة تعتبر عاملاً أساسياً لنجاح مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وتوسيع آفاق نموها وتطورها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح معاليه أن التعاون الدولي في مجال التقييس يعزز جودة صناعاتنا الوطنية، بما يلتقي مع أهداف "اصنع في الإمارات" ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز