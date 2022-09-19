21 مليار درهم سوق التغليف في الإمارات خلال 5 سنوات مقبلة

المصدر: دبي ـ البيان

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يستعد سوق التغليف في الإمارات لنمو كبير خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 21 مليار درهم، مع تركيز السوق على الاستدامة وحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ولأهمية الموضوع تم تنظيم معرض برو بيبر دبي (Propaper Dubai) في فيستفال أرينا بدبي فيستفال سيتي الممتد من الفترة 20 إلى 22 سبتمبر ويتوقع أن يشارك في معرض «بايبروورلد ميدل» بدبي 275 جهة عارضة من 40 دولة.

وتشهد صناعة الورق في الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً متزايداً بشكل فعال مدعوماً بانتشار التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد في قطاع التعبئة والتغليف في جميع أنحاء المنطقة والتي تقدر قيمتها بحوالي 270 مليار درهم، كذلك عبر دول آسيا والمحيط الهادئ مع قطاعات متخصصة مثل تغليف الورق المقوى والأنسجة خاصةً بعد أزمة كورونا العالمية التي اجتاحت العالم.

وقال جين جوشوا المدير الإداري لشركة فيري فير ومنظم معرض برو بيبر دبي تعقيباً على ذلك: «إن الطلب المتزايد على أنواع المعلبات مثل الأغذية، المنتجات الطبية، الأدوية ومنتجات النظافة وغيرها آخذ في الارتفاع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة خصوصاً مع استخدام الأونلاين والتجارة الإلكترونية من قِبل المستهلكين».

مشاركة الهند

تحت رعاية اتحاد منظمات التصدير الهندية الهيئة العليا للمصدرين الهنود، تقوم مجموعة كبيرة من 54 شركة الأكبر بتنظيم جناح الهند الذي يضم منتجات متعددة القطاعات تحت شعار «دبي 2022 أرض المصادر»، وذلك بعد مشاركتهم بالحدث العالمي إكسبو 2020 دبي بهدف دراسة زيادة تصدير المنتجات الهندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

سوق الورق المقوى

مع النمو الحضري المرتفع بنسبة أكبر من 86% وزيادة الدخل المتاح في الإمارات يستمر الطلب بالارتفاع على منتجات المواد المعبأة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يسهم في تمهيد الطريق للحصول على المزيد من حلول التغليف الورقي.

بعد جائحة كوفيد 19 الذي مر بها العالم ازداد الطلب بشكل كبير على التغليف الورقي من طرف المستهلكين المهتمين بالصحة والنظافة، وكذلك العاملين في قطاع الغذاء والمشروبات، كما تواصل حلول التغليف المستدام الورقي والصديق للبيئة تحقيق مكاسب وعوائد ذات فرق ملحوظ، حيث توقع جوشوا أن يصل سوق تغليف الكرتون في الإمارات إلى ما يقارب من 2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 حسب تقارير الصناعة، كما وتم دعم الطلب على حلول التغليف الورقي من خلال نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات.

ووفقاً لشركة Visa، يعد الإنفاق عبر الإنترنت للدولة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يبلغ متوسط الإنفاق السنوي أكثر من 1،648 دولاراً أمريكياً.

عن بروبيبر 2022:

ومعرض بروبيبر 2022 هو معرض تجاري شامل لجميع المهتمين في صناعة الورق لعرض منتجاتهم واستكشاف فرص النمو في هذه الصناعة المشرقة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. فقد قال جوشوا: «نحن في منصة فريدة ومتميزة للبائع والمشتري التي ستسهل الشراكات والاستثمارات المشتركة ودخول السوق والاستكشاف بالإضافة إلى زيادة حملات المبيعات للمشاركين».

سيستضيف المعرض شركات صناعة الورق في مختلف القطاعات بما في ذلك صناع الورق المقوى المموج إلى مصنعي آلات مصانع الورق إلى آلات تصنيع المناديل الورقية، بالإضافة إلى معدات الطباعة والتغليف.

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