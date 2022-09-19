مجموعة الإمارات تقدم فرصاً جديدة ومتنوعة للمواطنين في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2022"

المصدر: البيان

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دعت مجموعة الإمارات الخريجين المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية والمهنية الجديدة والمتنوعة في قطاع الطيران، التي توفرها المجموعة خلال مشاركتها في معرض "رؤية الإمارات للوظائف"، الذي يقام في المدة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسوف تشهد الدورة الجديدة من المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار "مستقبل العمل"، حوارات عميقة وموسعة حول بيئة العمل المتغيرة باستمرار وتحديات السوق ما بعد الجائحة. وتعمل مجموعة الإمارات على توظيف الإماراتيين لشغل مجموعة من المواقع في مختلف الإدارات، وتقدم حالياً 500 وظيفة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، تتراوح بين المبتدئين إلى مناصب الإدارة العليا.

ويتوفر أمام خريج الثانوية العامة الإماراتيين فرصة تقديم طلبات العمل في البرامج التالية:

- برنامج الطيارين المواطنين

- برنامج مهندس صيانة الطائرات

- برامج المنح الوطنية

- متخصصو خدمة العملاء

- البرنامج الوطني لطاقم الضيافة

أما خريجو الجامعات الإماراتيون، فيمكنهم التقدم للعمل في المجالات التالية:

- برنامج الخريجين المواطنين

- برنامج خريجي تكنولوجيا المعلومات

- مهندس برمجيات أول

كما تقدم مجموعة الإمارات أيضاً برنامج تدريب داخلي يمنح الخريجين الجدد فرصة اكتساب خبرة عملية مباشرة عبر مختلف الإدارات داخل المجموعة.

ويتلقى الموظفون الجدد تدريباً نظرياً وعملياً لكي يتمكنوا من الاندماج الكامل في أدوارهم الجديدة ويساهموا بفعالية في نمو أعمال وعمليات مجموعة الإمارات وصناعة الطيران عامةً. ويخضع متخصصو خدمة العملاء لتدريب مكثف مدته 12 شهراً يتضمن صقل مهاراتهم الشخصية والتقنية. كما يخضع المرشحون لبرنامج طاقم الضيافة المواطنين لدورة تدريبية مدتها 7 أسابيع للتأهل للعمل وتمثيل وطنهم على رحلات طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم.

وتقدم مجموعة الإمارات، التي تُعدّ في طليعة المؤسسات التي يتطلع مواطنو دولة الإمارات للعمل فيها، فرصاً تنافسية ومزايا جذابة من خلال استراتيجية التوطين. وتسعى المجموعة باستمرار لاستقطاب الإماراتيين الطموحين والموهوبين، وتلتزم بتعزيز حياتهم المهنية من خلال مسارات متعددة للتطوير الشخصي والمهني، وتلقّي الدورات والبرامج التدريبية ذات المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات حول الفرص الوظيفية التي توفرها مجموعة الإمارات وتقديم الطلبات، يمكن المهتمين زيارة هذه الصفحة: emiratesgroupcareers/UAENationals

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