«إمداد» تفوز بعقد في برج لاندمارك بأبوظبي

المصدر: دبي- البيان

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فازت إمداد، المجموعة المزوِّدة بخدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة؛ التي تتخذ من دبي مقراً لها، رسمياً بعقد تبلغ مدته 3 سنوات لتقديم مجموعة من خدمات إدارة المرافق والخدمات الخفيفة في برج لاندمارك في أبوظبي. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بتقديم مجموعة كاملة من الحلول والخدمات في المبني الثاني طولاً في أبوظبي، الذي يقع على طريق الكورنيش وتديره شركة بيرلستون مانجمنت.

وستقدم إمداد مجموعة من خدمات إدارة المرافق والخدمات الخفيفة والخدمات المتخصصة؛ لتسهيل العمليات داخل المبنى الذي تبلغ مساحته 97,010.25 قدماً مربعة. وعلى مدار فترة العقد، ستوفر الشركة خدمات إدارة المرافق الرئيسية، مثل: خدمات الصيانة الكهربائية والسباكة، وخدمات التنظيف والمسطحات الخضراء، وخدمات إدارة محطات التبريد، وإدارة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إلى جانب نظام البرمجيات «سكادا» لجمع البيانات من أجل عمليات الإشراف والتحكم والمراقبة الذي يسمح لشركة إمداد بمراقبة عمليات المرافق داخلياً أو في مواقع نائية. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشركة كوكيل إداري للخدمات الخفيفة، التي تركز على العمالة، ومنها خدمة ركن السيارات، والاستقبال، وإدارة النادي الصحي، وخدمات الإنقاذ.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: يأتي الفوز بهذا العقد المهم مع برج لاندمارك وبيرلستون مانجمنت ليؤكد مجدداً تألق إمداد في تقديم خدمات إدارة المرافق الرائدة. وبفضل ريادة الأطراف الثلاثة المعنية، يحدد هذا العقد إطار العمل لتقديم نتائج نوعية وكمية للمستأجرين والمقيمين وجميع الذين يزورون أحد أكثر المباني شهرة في أبوظبي. ونحن متحمسون للعمل معاً في السنوات المقبلة، وسنواصل السعي لتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات لعملائنا الكرام.

وستقوم إمداد بتعيين 89 موظفاً متخصصاً للعمل داخل برج لاندمارك، لتقديم خدمات إدارة المرافق والخدمات الخفيفة وإدارة المشروع. ويبلغ ارتفاع برج لاندمارك 329.1 متراً مع 74 طابقاً، منها 5 طوابق تحت الأرض، وهو واحد من أكبر المواقع وأكثرها شهرة في أبوظبي. ويضم البرج 140 شقة سكنية، و35 طابقاً تجارياً، وأربعة متاجر للبيع بالتجزئة، تطل جميعها على مياه الخليج العربي المتلألئة.

وتتولى بيرلستون مانجمنت حالياً المسؤولية عن مرافق برج لاندمارك. وهي شركة تأسست في عام 2006، وكانت تعرف سابقاً باسم فاونديشن بروبرتي مانجمنت وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في إدارة العقارات في الإمارات. ويمثل هذا العقد الجديد لإدارة المرافق مع إمداد المرة الثانية التي تعمل فيها المؤسستان معاً.

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