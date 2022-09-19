«الشارقة المستدامة» تسلم المرحلة الأولى من وحدات مُجَمّع سكني مستدام بالإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مدينة الشارقة المستدامة، المجتمع الصديق للبيئة الذي تطوره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع شركة «دايموند ديفلوبرز» للتطوير العقاري، بدء تسليم الوحدات السكنية المباعة ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

ويتزامن هذا الإعلان مع استعداد مدينة الشارقة المستدامة لإطلاق البيع للمرحلة الثالثة من المشروع، بعد الاقتراب من بيع جميع الوحدات السكنية ضمن المرحلتين الأولى والثانية. وحققت المدينة أداءً قوياً لمبيعاتها في 2021، تبعه ارتفاعٌ متزايد في المبيعات في العام الجاري، مع تنامي اهتمام المشترين بالفلل «الخضراء» المجهزة بأكثر التقنيات تطوراً، بالإضافة إلى الانتعاش الذي يشهده السوق العقاري بإمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكلٍ عام.

تصاميم

وتوفر مدينة الشارقة المستدامة وحدات سكنية ذات تصاميم عصرية ومساحات رحبة مجهزة بأحدث المرافق وتقنيات إدارة الطاقة وأنظمة المنازل الذكية المتطورة، إذ باتت تمثل استثمارات مستقبلية واعدة ومجدية، ولا سيما مع توفيرها أنماطاً معيشية اقتصادية وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مستوى حياة عالي الجودة.

وسيتم تزويد الملاك في إطار عملية تسليم الفلل كل المعلومات اللازمة عن أساليب الحياة المستدامة والصديقة للبيئة في المدينة، كما سيتم إطلاعهم على مواصفات وميزات منازلهم الذكية، وآلية عملها والأجهزة الموفرة للطاقة وألواح الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، فضلاً عن تقديم دليل شامل عن كيفية تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وإعادة تدوير النفايات.

تطور

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «استطاعت شروق عبر مجموعة متكاملة من المشروعات العقارية والتنموية التي تنفذها في الشارقة إحداث تطور إيجابي في مسار التنمية الذي تمضي الإمارة به قدماً، حتى أصبحت مشروعاتها أيقونات معمارية ومعالم حضارية شاهدة على الحداثة والتقدم اللذين تعيشهما الشارقة».

وأضاف: يجسد مشروع مدينة الشارقة المستدامة رؤية «شروق» للمستقبل، فمن خلال إطلاق مشروعات تضع البيئة في مقدمة أولوياتها، نكون قد ضمنا لنا وللأجيال القادمة مستويات أفضل للعيش، كما أن تبني أحدث تقنيات الاستدامة في المشروع يعكس توجهاتنا القوية نحو دعم الابتكار والإبداع، الذي أصبح سمة ملازمة لمشاريع «شروق».

وقال يوسف المطوّع، الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة: هذه الخطوة تمثل إنجازاً كبيراً لمدينة الشارقة المستدامة وعلامة فارقة في تحويل المشروع من مرحلة التطوير إلى مرحلة إنجاز مُجَمّع سكني مستدام بالكامل في الشارقة، مؤكداً أن فرق العمل تعمل بجد لاستكمال المشروع، الذي يعد رائداً في السوق العقاري بالإمارة ومثالاً يحتذى به للمشاريع المستقبلية.

ترحيب

وأضاف: نتطلع للترحيب بأصحاب هذه الوحدات، وتعريفهم بأسلوب الحياة المستدام في المدينة، كون ذلك يؤكد حقيقة أنّ التقدم الاقتصادي والاستدامة وجهان لعملة واحدة؛ فكلاهما يشتركان في تحقيق الهدف نفسه المتمثل بتوفير وضمان تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة للأجيال القادمة.

وقال صلاح حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة دايموند ديفيلوبز: يمثل تسليم المرحلة الأولى من مشروع المدينة المستدامة في الشارقة خطوة مهمة نحو تحقيق رسالة شركتنا ببناء مدن مستدامة تسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ 2050. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في الشارقة، التي قطعت بفضل قيادتها الرشيدة، شوطاً طويلاً في تعزيز الاستدامة البيئية والتركيز على الحفاظ على مواردنا الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وتعد مدينة الشارقة المستدامة أول مشروع سكني متعدّد الاستخدامات عالمي المستوى في الشارقة، يلبي أعلى معايير الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة. ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 7.2 ملايين قدم مربّعة في ضاحية الرحمانية بإمارة الشارقة.

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