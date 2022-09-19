«أبوظبي الإسلامي» يطلق «يُسر» لتلبية الاحتياجات المالية الشهرية للموظفين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية، إطلاق منتج «يسر» ليتيح للمتعاملين فرصة استلام قيمة محددة من راتبهم الشهري قبل موعد إيداعه نهاية الشهر، وذلك لمساعدة المتعاملين على تلبية احتياجاتهم المالية الشهرية.

ويمكن للموظفين سواء من المواطنين أو المقيمين، الذين يتم تحويل راتبهم الشهري إلى حساب في مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستفادة من هذه الخاصية من خلال التطبيق الذكي للمصرف.

وتهدف هذه الخاصية إلى التيسير على الموظفين ومنحهم المزيد من عنصري الراحة والملائمة من خلال حصولهم على 50% بحد أقصى من قيمة الراتب الشهري، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للقيمة، وهو 50 ألف درهم، وذلك قبل تاريخ إيداع الراتب الشهري ووفق أداة ومعايير المرابحة الإسلامية.

وقال سامح عوض الله، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: جاء إطلاق منتج «يُسر» بناءً على استراتيجية المصرف التي تتمحور حول تسهيل أمور المتعاملين، ومنحهم فرصة الاستفادة مما تقدمه لهم خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة.

واستلهمنا فكرة «يُسر» من واقع موظفي الرواتب الشهرية، الذين ربما تواجههم صعوبات مؤقتة خلال الشهر، تحول بينهم وبين سداد التزاماتهم المالية قبل حلول موعد إيداع الراتب، ما يضطرهم في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى البطاقات أو برامج تمويلية طويلة الأمد أو حتى اللجوء إلى أقاربهم أو أصدقائهم على وعد برد المبلغ فور إيداع الراتب، ومن هنا جاءت فكرة «يُسر» التي تتيح لعملائنا تلبية التزاماتهم المالية الشهرية بسهولة وبشكل فوري من دون أي أوراق إضافية أو الحاجة لزيارة الفروع.

ويتوفر المنتج للموظفين الذين قاموا بتحويل راتبهم خلال آخر 3 أشهر إلى حسابهم في مصرف أبوظبي الإسلامي، وتم تأهليهم للحصول على هذه الخدمة من خلال التطبيق الذكي الخاص بالمصرف.

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