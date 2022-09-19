«نخيل» تعزّز تجربة العملاء بدمج تطبيقها الذكي مع الهوية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نخيل» دمج تطبيقها الذكي «My Nakheel» مع «UAE Pass»، الهوية الرقمية الوطنية الآمنة في الإمارات.

ومن خلال التسجيل في بوابة خدمات الهوية الرقمية «UAE Pass» و«خدمات نخيل الإلكترونية»، يمكن للعملاء تحديد خيار «تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية» UAE Pass على تطبيق «My Nakheel» الذكي أو عبر onlineservices.nakheel.com للتحقق من هويتهم، مما يضمن تجربة سلسة ومريحة. كما يمكن للعملاء من غير مواطني الدولة أو غير المقيمين فيها إنشاء حسابات «UAE Pass» باستخدام عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك.

ولتعزيز مستوى الأمان والسرية عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، يضمن خيار تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية «UAE Pass» الاستغناء عن الحاجة إلى تذكر العديد من أسماء المستخدمين وكلمات المرور، فضلاً عن تعبئة النماذج تلقائياً بتفاصيل العملاء، والتحميل التلقائي للمستندات.

ويتيح تطبيق «My Nakheel»، الذي يتم تحديثه باستمرار عبر إضافة خدمات ومميزات جديدة، للعملاء الاطلاع على المعلومات المتعلقة بعقاراتهم، وتسجيل اهتمامهم بشراء أو استئجار عقار، وتجديد عقود الإيجار، وجدولة مواعيد خدمات الصيانة، والتقدم بطلب الحصول على التصاريح الأمنية، وإنجاز الدفعات بشكل سريع وآمن، وغيرها المزيد من الخدمات.

وهذه المبادرة جزء من التزام شركة «نخيل» المستمر بالتركيز على العملاء، وتبسيط إدارة العقارات بالاعتماد على الحلول الرقمية المبتكرة، وتقديم خدمات جديدة باستمرار للملاك، والمقيمين، والمستأجرين، والمستثمرين.

وقال متحدث من شركة «نخيل»: يتيح تطبيق «My Nakheel» الاطلاع على المشاريع الأيقونية ومناطق الجذب التابعة لشركة «نخيل» في جميع أنحاء دبي، بالإضافة إلى الوصول السريع والسهل إلى مجموعة متنوعة من خدمات إدارة العقارات. ونحن ملتزمون بتعزيز أسلوب حياة متوازن في مجتمعاتنا العقارية، ويساهم خيار إنجاز الخدمات بسرعة من خلال تطبيقنا الداعم لميزة التسجيلات الصوتية في توفير الوقت على عملائنا ومستثمرينا. كما يعد خيار تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية «UAE Pass» ميزة أخرى تمنحهم المزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة. وتطبيق «My Nakheel» للهواتف الذكية متاح للتحميل من خلال متجر تطبيقات آبل وغوغل بلاي.

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