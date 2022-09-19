«تينيو» توسع حضورها في المنطقة بافتتاح مكتب في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت تينيو، شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين أمس توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بافتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي. ولدى تينيو أكثر من 40 مكتباً حول العالم، تشمل أربعة مكاتب في المنطقة وفريق عمل يضم أكثر من 100 خبير في الرياض ودبي والدوحة، والآن في أبوظبي.

وافتتحت تينيو مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا منذ أكثر من 10 سنوات وتقدم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء الإقليميين والدوليين.

ويشمل نطاق الخدمات الاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين والاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الإدارية، والاستشارات المتعلقة بالأخطار والكوادر البشرية.

وتركز هذه المجموعة من الخدمات المتكاملة على متطلبات عملائنا، مع الاستفادة من خبرة الشركة العالمية واتساع نطاق خدماتها في التغلب على التحديات المعقدة التي يواجهها العملاء مع التركيز على تقديم الحلول اللازمة بدعم شبكة واسعة من كبار المستشارين على مستوى العالم.

وأطلقت تينيو خدماتها الاستشارية المالية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بتعيين ماثيو وايلد وإيلي فاخوري في وقت سابق من هذا العام. كما ضمت تينيو متخصصين في الاستشارات المالية إلى هذا الفريق سريع النمو في مواقع متعددة ومنها أبوظبي ودبي والرياض.

وعينت تينيو أيضاً تيم بيترز لقيادة فريق الاستشارات الإدارية والتنفيذية في المنطقة. وقد شغل تيم سابقاً مناصب قيادية مختلفة في شركات استشارات عالمية مثل «آرثر دي ليتل» و«كيرني» و«أوليفر وايمان».

وقال بول كيري، الرئيس التنفيذي لشركة تينيو: حققت تينيو نمواً استثنائياً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية. ونتطلع لتقديم المزيد من الدعم اللازم لعملائنا من خلال توسيع حضورنا في المنطقة وتعزيز فريقنا من المتخصصين في الاستشارات المالية والاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي والاستشارات الإدارية، والاستشارات المتعلقة بالأخطار والكوادر البشرية.

وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نرحب بانضمام تينيو، شركة الاستشارات العالمية الرائدة، إلى مجتمع الأعمال المزدهر في سوق أبوظبي العالمي. يقدم سوق أبوظبي العالمي منصة قوية وموثوقاً بها للمؤسسات العالمية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ومحيطها.

ونحن على ثقة تامة بأن وجود تينيو في أبوظبي العالمي سيقدم إضافة نوعية للسوق المالي من خلال خدماتها المتكاملة في مجالات الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي والاستشارات المتعلقة بإدارة الأخطار، كما ستؤهلها هذه الخطوة لتوسعة نطاق عملها بصورة أكبر في المنطقة. نعمل بصورة متواصلة على استباق احتياجات مجتمع الأعمال المتنامي لنتمكن من تقديم أفضل مناخ مواتٍ للأعمال ودعمها على مواصلة الازدهار والنمو.

وقال نيكولاس ماكدونا، رئيس شركة تينيو الشرق الأوسط: تحظى تينيو بحضور قوي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا منذ أكثر من عشر سنوات شهدنا فيها نمواً كبيراً وقمنا بتأسيس علاقات وثيقة ومثمرة مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة والحكومية.

ووفرت الإمارات بوابة فريدة لتعزيز حضور الشركة في المنطقة بصورة أوسع من خلال فرقنا المتنامية في الرياض والدوحة، إلى جانب فرقنا في دبي وأبوظبي. وأسست فرقاً في الرياض والدوحة، إضافة إلى فريقي دبي وأبوظبي. وسيعزز المكتب الجديد أعمالنا في المنطقة وفريقنا الإقليمي الذي يضم أكثر من 100 خبير، مع زيادة استثماراتنا وتسريع نمو خدماتنا.

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