شراكة بين «أبوظبي الأول» و«ماغناتي» وحكومة رأس الخيمة

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع بنك أبوظبي الأول وشركة «ماغناتي»، اتفاقية شراكة مع حكومة رأس الخيمة، لتأسيس منظومة مدفوعات رقمية حديثة، تدعم رؤية الإمارة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وسيتم إطلاق «منصة راك باي RAKPay» المتكاملة، لتكون نقلة نوعية نحو تطوير أدوات تحصيل عائدات الجهات الحكومية، عبر حل تقني شامل، يستند إلى تحسين وتبسيط تجربة المتعاملين، لما سوف تضيفه المنصة الرقمية الجديدة في زيادة عدد قنوات وخدمات الدفع، من خلال قبول سداد الرسوم بمختلف أنواع البطاقات.

كما سيعمل بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، على تزويد حكومة رأس الخيمة بخدمات ذات قيمة مضافة، تلبي متطلبات أنظمة المدفوعات الحكومية، دعماً لخطط الاقتصاد الرقمي، ولتشجيع مختلف فئات الأطراف المستفيدة، الذين لا يملكون حسابات مصرفية، على استخدام منصة راك باي RAKPay، كبديل للمدفوعات النقدية التقليدية.

وستتيح المنصة لجميع الجهات الحكومية برأس الخيمة، إمكانية تحصيل المدفوعات بأسلوب يتسم بالسهولة والمرونة والأمان، فضلاً عن أن العوائد المتوقعة لعملية تبسيط حلول الدفع، سوف تسهم في تمكين هذه الجهات من التركيز على أنشطتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى تقديم خدماتها الأساسية، وتنظيم العائدات المستقبلية المحتملة، لتسريع تنفيذ خططها الاستراتيجية المستهدفة، تماشياً مع رؤية رأس الخيمة 2030.

وقال يوسف علي محمد مدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، إن هذه الخطوة، تأتي وفقاً للأبعاد الاستراتيجية للإمارة، والتوصيات الاستراتيجية لدائرة المالية، لتعزيز آليات الاستدامة المالية المتوازنة، في إطار ضمان المواءمة الاستراتيجية مع رؤية الإمارة بشكل أمثل، وبهدف تعزيز مقومات الحوكمة المؤسسية في إدارة المال العام، والوصول لمستويات عالية من التمكين لنظام مالي قوي، قادر على تعزيز تنافسية الإمارة نحو التحول الرقمي.

وأكد على ضرورة تطوير منصات مالية رقمية، تسهم في تطوير عملية تقديم الخدمات الحكومية، بما يفوق توقعات الأطراف المستفيدة، وبما يحقق في الوقت نفسه، قفزة نوعية في تحصيل الإيرادات الحكومية، من خلال توظيف أفضل التقنيات المتاحة، والحلول التكنولوجية المتطورة، لتحسين منظومة الدفع الرقمي مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بما يعود بالفائدة على الهيئات الحكومية والمتعاملين، على حد سواء.

كما عبّر المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل في الجهات، لإطلاق منصة راك باي الرقمية الموحدة الآمنة للدفع الإلكتروني، للجهات الحكومية في الإمارة، وإمكانية إجراء عمليات دفع مرة واحدة لخدمات جهات متعددة، من خلال البوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة، والتطبيق الذكي mRAK، ما يضمن تجربة سلسة للمتعاملين، عبر جميع القنوات الحكومية.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati: «تواصل Magnati، ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع تقنيات المدفوعات، ويسرنا من هذا المنطلق، أن نتعاون مع حكومة رأس الخيمة، لتقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الذكية، التي تضمن للمستخدمين أفضل مقومات السرعة والكفاءة والأمان. وستجمع منصة منصة راك باي RAKPay، بين أحدث البنى التحتية الرقمية العالمية لحلول الدفع، وتقنيات تحصيل العائدات، لمنح زخم أكبر لرؤية التحول الرقمي في إمارة رأس الخيمة.

وقال عماد أحمد عبد الوهاب المدير العام، رئيس تطوير الأعمال- حلول المدفوعات الحكومية في «ماغناتي»: نحن على ثقة بأن شراكتنا مع حكومة رأس الخيمة، ستتيح للهيئات الحكومية في الإمارة، والمقيمين فيها، إمكانية إتمام معاملات الدفع الرقمي بأمان وسلاسة، عبر منصة تقنية عالية الكفاءة، تسهم في الوقت ذاته في تعزيز التحول الرقمي، ضمن كافة مجالات الحياة في رأس الخيمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز