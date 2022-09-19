الهندي سجاد أحدث مليونيرات دبي 2022

المصدر: دبي – محمد عبدالرشيد

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فاز سجاد علي بات عبدالصمد بات من الجنسية الهندية في سحب الأنصاري للصرافة بجائزة المليون درهم، ليصبح أحدث مليونيرات دبي في 2022، وأقيم السحب النهائي لمليونير الأنصاري للصرافة التاسع في حملتها الترويجية السنوية «عروض صيف 2022». بحضور كبار المسؤولين والمديرين في «الأنصاري للصرافة»، وممثلين عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وعدد من الإعلاميين، وتم بثه مباشرةً عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

وتأهل سجاد علي بات للدخول في السحب بعد إرسال تحويلة مالية بقيمة 2,328 درهماً عبر أحد فروع الشركة، كما فاز صبري العزيبي، يمني الجنسية، بالسحب على سيارة مرسيدس بنز (Mercedes Benz)، في حين حاز كل من جنيد أحمد سجاد زهير جويا، نيبالي الجنسية، وكيشار هم بهادور كركي، باكستاني الجنسية، على نصف كيلوغرام من الذهب في حفل اختتام حملة «عروض صيف 2022».

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في «الأنصاري للصرافة»: «نفخر بالنجاح الباهر الذي حققته الدورة الجديدة من عروض صيف 2022 التي شهدت هذا العام أكثر من 7 ملايين مشاركة. ويسرنا أن نتقدم بأحر التهاني إلى سجاد علي بات عبدالصمد بات الفائز بلقب المليونير التاسع للأنصاري للصرافة. كما نهنئ كل الفائزين ضمن الحملة الترويجية، ونعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة هذا العرض بنك الفلاح وبنك القاهرة ولجميع المشتركين لاختيارهم شركة الأنصاري للصرافة ولإسهامهم في إنجاح هذه الحملة واستمرارها السنة التاسعة على التوالي. ويعكس هذا الإنجاز ثقة عملائنا بخدماتنا، إذ نشهد تنامي المشاركة من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

كما منحت «الأنصاري للصرافة» 12 هاتف «آيفون 13» في السحب الأسبوعي للحملة الترويجية، إلى جانب جوائز نقدية حصرية بقيمة 95000 درهم للعملاء الثمانية الفائزين، وهم محمد عبدالله علي محمد آل علي (الإمارات)، وفيروز أداكابارامبيل أبو بكر (الهند)، ووليد احديدو (المغرب)، وفيرونيكا الو ديلاتور (الفلبين)، ومحمد طيب مجد عبدالمجيد (باكستان)، وشريف محمد رباح (فلسطين)، وايرين ميراميردوكانيس (الفلبين) ونواس موريكينشيري كاندي (الهند).

واستمرت حملة «عروض صيف 2022» لشركة «الأنصاري للصرافة» بين 1 يونيو و31 أغسطس 2022. و تأهلت المعاملات التي تمت من خلال تطبيق الأنصاري للصرافة وعبر القنوات الرقمية، وفي فروع الشركة كافة على امتداد دولة الإمارات والبالغ عددها أكثر من 220 فرعاً.

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