الشركة العالمية القابضة تستحوذ على 15% من برجيل القابضة

المصدر: وام

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة العملاقة في منطقة الشرق الأوسط والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، عن استحواذ مباشر على حصة بمقدار 15% في مجموعة برجيل القابضة، في واحدة من أكبر صفقات قطاع الرعاية الصحية في الخليج خلال السنوات الأخيرة.

وتهدف عملية الاستحواذ إلى مواصلة توسيع وتنويع استثمارات الشركة العالمية القابضة في قطاع الرعاية الصحية محليًا وإقليميًا، مما سيخلق نظامًا بيئيًا تجاريًا مزدهرًا في خدمات الرعاية الصحية لصالح المجتمع والمساهمين على نطاق أوسع.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: " ما زلنا نرى فرصة كبيرة للاستثمار في المؤسسات التي تحركها مهام مثل برجيل القابضة، سعداء بالتقدم الذي أحرزته برجيل في توسيع مراكزها في السوق خارج دولة الإمارات، مما لا شك فيه أن هذا الاستحواذ الجديد سيضيف قيمة كبيرة لمنصة نمونا القوية." من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: " سعداء بالانضمام إلى مؤسسة قوية تتمتع بمجموعة واسعة ومتكاملة من القدرات. إن وجود الشركة العالمية القابضة كمساهم له أساس منطقي استراتيجي قوي بالنسبة لنا، حيث سيكون له التأثير التحويلي من خلال إضافة قدرات جديدة ورأس مال والوصول إلى أسواق جديدة. هذا وقت نمو مهم لبرجيل القابضة ." وستدير شركة برجيل القابضة ما يقرب من 60 أصلًا لتلبي احتياجات جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك مستشفيات برجيل ومستشفى ميديور ومستشفى إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومستشفى تجميل. ويعد مركزها الرئيسي، مدينة برجيل الطبية أكبر مستشفى خاص في الإمارات والمركز الوحيد المعتمد من ESMO. وبالإضافة إلى وجود مراكز امتياز عالمية شهيرة، تعمل شركة برجيل القابضة على توحيد أكبر شبكة تشخيص في دولة الإمارات وأكبر مركز شامل للسرطان في الدولة.

كما تجلب الشركة القابضة التي تم إطلاقها حديثًا تحت مظلتها أكبر عيادة لتقويم العظام ومزود رائد لرعاية الأم والطفل في الإمارات.

جدير بالذكر أن برجيل القابضة تأسست عام 2007، وهي المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، مع توسع متزايد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتواصل المجموعة وضع معايير جديدة لتقديم الرعاية الصحية ونتائج المرضى، مع أحدث المرافق ومعايير الخدمة ذات المستوى العالمي.

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