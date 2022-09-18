«الإمارات للسحوبات» تطلق «إيزي 6» بعد عام على تأسيسها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت الإمارات للسحوبات، بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، بالإعلان عن إضافة الإمارات للسحوبات «إيزي 6» لمجموعة سحوباتها، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى لسحب «إيزي 6»، 10,000,000 درهم إماراتي، وهو سحب سهل جداً، ومتاح للجميع المشاركة فيه.

وتبدأ رحلة المشاركة في الإمارات للسحوبات «إيزي 6»، من خلال شراء قلم رصاص بقيمة 15 درهماً إماراتياً فقط، يسهم في دعم برنامجنا الرائد للمسؤولية المجتمعية، لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية على طول سواحل دولة الإمارات. ويُقام الإمارات للسحوبات «إيزي 6»، كل يوم جمعة، عند الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، على أن يتم بث الحلقة الأولى مباشرة يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022.

ويعتبر الإمارات للسحوبات «إيزي 6» الجديد، رائداً في تصميمه، كونه يوفر فرصاً أكبر للفوز، حيث سيختار المشاركون 6 كرات من بين 39 كرة فقط. وعند النظر إلى السعر التنافسي للمشاركة، يصبح من المؤكد أن السحب الجديد، سيجذب شريحة كبيرة من المشاركين، الذين يرغبون بتغيير حياتهم «لغدٍ أفضل».

وفي الوقت نفسه، أعلنت المؤسسة عن إعادة تسمية سحبها الأسبوعي، ليحمل اسم الإمارات للسحوبات «ميغا 7»، في حين لم يطرأ أي تغيير على كيفية اللعب، وميزات السحب الأسبوعي، الذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيستمر عرضه في موعده مساء كل أحد عند الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، ليمنح الفرصة لمشاركيه للفوز بجائزته الكبرى المتميزة والفريدة من نوعها البالغة 100 مليون درهم إماراتي.

وقال بول شادر، رئيس قسم التسويق في الإمارات للسحوبات: «لقد رأينا أن الذكرى السنوية الأولى على أنها لحظة فريدة وأنها الموعد الأنسب للإعلان عن سحبنا الثاني الذي يحمل اسم الإمارات للسحوبات (إيزي 6)، وذلك تقديراً منا للنجاح والشعبية والانتشار الذي حققناه منذ إطلاق سحبنا الأول الذي بات يُعرف الآن الإمارات للسحوبات (ميجا 7)».

وعند سؤاله عن رؤيته لحجم التنافسية العالية التي يشهدها هذا السوق والتي تتزايد بمرور الوقت، أجاب شادر: «المنافسة جزء طبيعي ومؤشر على صحة السوق وديناميكيته العالية، ونحن بطبعنا نرحب بالمنافسة كونها تجعلنا نوفر أفضل ما لدينا لخدمة عميلنا النهائي الذي كان وما يزال محور أعمالنا، كما أن للمنافسة تأثير إيجابي على حياة الأفراد والمجتمع ككل. وبمرور الوقت فإن المنافسين الأقل جدارةً يتم استبعادهم من تنظيم هذا النوع من السحوبات، لذلك فإننا نهدف دوماً في الإمارات للسحوبات إلى وضع أعلى معايير لنحقق التميز في عملنا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لضمان الشفافية والإنصاف لمشاركينا».

وتابع شادر: «إن التحول من تشغيل سحب واحد أسبوعي إلى سحبين، يُلبي توقعات لاعبينا خاصة أن إطلاق الإمارات للسحوبات (إيزي 6) جاء تلبية لحجم الإقبال الكبير من المشاركين لذلك قررنا منحهم فرص أكبر للفوز بسعر أقل. كل هذا يأتي بينما نواصل في الإمارات للسحوبات الوفاء بوعدنا (لغدٍ أفضل) الهادف إلى إحداث تحول إيجابي في حياة الأفراد والمساهمة في تنمية المجتمع وحماية البيئة من خلال برنامجنا الرائد للمسؤولية المجتمعية لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية».

كيف تشارك في السحب؟

إذا لم تكن قد شاركت من قبل في الإمارات للسحوبات، فإليك بعض المعلومات حول كيفية المشاركة:

يمكن المشاركة في السحب الأسبوعي «إيزي 6» من خلال شراء قلم رصاص بقيمة 15 درهماً، من خلال الموقع الإلكتروني www.emiratesdraw.com أو عبر تطبيق الهاتف المحمول المتوفر على متجري آب ستور وجوجل بلاي.

تساهم كل عملية شراء في دعم زراعة شعاب مرجانية على طول سواحل دولة الإمارات، كجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية الرائد التابع للإمارات للسحوبات والذي يهدف إلى دعم رؤية حكومة الإمارات فيما يتعلق بتحقيق بيئة مستدامة والحفاظ عليها.

وبعد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني www.emiratesdraw.com أو عبر تطبيق الهاتف المحمول يمكن للمشاركين، اختيار رقمهم المفضل المكون من 6 أرقام وذلك من مجموعة مكونة من 39 كرة، أو يمكنهم الاعتماد على النظام ليختار لهم رقماً بشكل عشوائي من خلال الضغط على زر «Quick Pick».

ويمكن للمشاركين شراء ما يصل إلى 5 أقلام رصاص للمشاركة مقدماً في السحب لخمسة أسابيع متتالية (5 سحوبات) عن طريق تحديد خيار ‘Multiple Upcoming Draws’.

ويتضمن السحب ميزة الجوائز المتعددة، حيث يشترك صاحب كل تذكرة في سحبين؛ الأول هو السحب المضمون الذي يضمن فوز 6 مشاركين محظوظين بمبلغ 15,000 درهم إماراتي لكل منهم، أما السحب الثاني فهو السحب الرئيسي الذي يضم 4 فئات للجوائز تبدأ من 5 دراهم وتصل حتى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم إماراتي عند النجاح في مطابقة جميع الأرقام الستة.

أما عن السبب الذي يجعل الإمارات للسحوبات «إيزي 6» سهلاً وبسيطاً: هو أن الأرقام لا يجب أن تتطابق بترتيب محدد كما أن عدد الكرات التي يتم الاختيار بينها لا تزيد عن 39 كرة، وهو يعتبر من بين أقل عدد للكرات في جميع أنحاء العالم. وسيفوز المشاركون الذين ينجحون في مطابقة 3 أرقام من أصل 6 بمبلغ 5 دراهم، أما من ينجحون في مطابقة 4 أرقام من أصل 6 سيتشاركون جائزة قدرها 15,000 درهم، أما من ينجحون في مطابقة 5 أرقام من أصل 6 سيتشاركون جائزة قدرها 150,000 درهم، وأخيراً فإن من ينجحون في مطابقة جميع الأرقام الستة فسيتشاركون الجائزة الكبرى البالغة 10 ملايين درهم إماراتي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز