«إيفوك» الكولومبية تتوسع في الإمارات بعد نجاحها في إكسبو دبي

المصدر: دبي – البيان

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قررت شركة «إيفوك Evok» الكولومبية توسيع نشاطها في الإمارات بعد مشاركتها الناجحة في جناح كولومبيا في إكسبو 2020 دبي بافتتاح أول متجر لها في مول الإمارات بدبي، والمتجر متخصص في المنتجات المتميزة من كولومبيا، والتي تتضمن مزيجاً من القهوة والشوكولاتة والأعشاب والفواكه والتوابل، وتتوقع «إيفوك» أن تكون لاعباً أساسياً في فئة منتجات العافية في الإمارات، فقد تم تأسيس الشركة على أساس البحث والابتكار، في إطار عمليات مستدامة لتوفير ما يبحث عنه المستهلكون اليوم، وتلبية لزيادة الوعي برعايتهم الذاتية ورعاية هذا الكوكب.

وبالإضافة إلى تقديم المنتجات الكولومبية المميزة للمنطقة، تهدف «إيفوك» إلى التعريف بالشركة بوصفها واحدة من العلامات التجارية الرائدة التي تقدم منتجات صحية خالية من النكهات الاصطناعية والمواد الحافظة والملونات، وتعتمد على مواد طبيعية بالكامل لغزو السوق. وفي الوقت نفسه، يهدف المتجر إلى التواصل مع المستهلكين الذين يؤمنون بقوة الطبيعة ويؤمنون بأهمية الأكل الصحي، وجودة المكونات.

وقال سيزار ريستريبو، المؤسس المشارك لشركة «إيفوك»: «من تقاليد الشعب الكولومبي أنه يعالج بالأعشاب، فطالما آمنا بثقة أجدادنا في العلاج بالأعشاب، وهذا الاعتقاد يشاركنا فيه العالم العربي، حيث كان يعتمد أجدادهم على إضافة المنتجات ذات المكونات الطبيعية إلى نظامهم الغذائي للمساعدة في الحفاظ على صحتهم».

وتعتبر قهوة أرابيكا 100% من أهم منتجات علامة إيفوك التجارية. تزرع هذه القهوة وتنتقى باليد بعناية من قبل المجتمعات المحلية في البلاد، ويتم إنتاجها في منطقة تشتهر قهوتها برائحتها الشديدة ونكهة الشوكولاتة الحلوة ذات المذاق طويل المدى.

وأضاف ريستريبو: «المحب الحقيقي لهذا المشروب يعلم أن كولومبيا تعد بلداً رائداً عالمياً في إنتاج القهوة المعتدلة. ويعود ذلك لجغرافيتها وموقعها المتميز وثراء التربة، ما يجعلها قهوة مميزة. والآن يتمكن سكان الإمارات والسائحون من الوصول إلى هذا المنتج طوال العام، من خلال أماكن البيع في أحد أهم مراكز التسوق في البلاد».

وبدأت «إيفوك» سباقها لغزو الأسواق في الشرق الأوسط باستراتيجية لجذب المستهلكين، بالإضافة إلى التوسع في قطاع الخدمات الغذائية، فالشركة تهدف إلى التواصل مع الشركات العاملة في صناعة الأغذية وتعزيز منتجاتهم من خلال توفير منتجات ذات ختم عالي الجودة لمحفظتهم الغذائية.

تتضمن المنتجات الرئيسية الأخرى للعلامة التجارية الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو من نوع الـ«كريولو»، وهو المصدر الأفضل عالمياً، ما يجعلها تحظى بخليط لا يقارن من النكهات بفضل مزيج الفواكه الاستوائية والغريبة من كولومبيا.

وتتمتع «إيفوك» بخاتم الـ Earth Pack الذي يشهد على اهتمام الشركة بالبيئة، حيث إنهم يقومون باستخدام مواد صديقة للبيئة للتغليف مثل قصب السكر، ما يميز الشركة كاسم تجاري يقدم 12 متجراً فعلياً مصممة لتوفير تجارب ممتعة للزائرين.

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