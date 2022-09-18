«نوليمت» السيريلانكية تتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ن.ل.م. مبارك المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة «نوليمت» السيريلانكية أن دبي تعد مركز العالم في قطاع التجزئة ومن ثم كان اختيارنا للتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي بافتتاح أول متجر للسلسة التي تحظى بنجاح كبير في سيريلانكا، حيث افتتحنا 23 فرعاً منذ إطلاق السلسلة في عام 1992، وقال: «نتطلع لأن تنمو وتتوسع في هذه البيئة المتغيرة باستمرار، وقد أعدنا تعريف أسلوب أعمالنا بالتركيز على موظفينا وعملائنا في صميم أعمالنا. وقد فزنا بجائزة «أفضل مكان للعمل» لثلاث سنوات متتالية، كما فزنا أيضاً بجائزة «التميز في البيع بالتجزئة وولاء العملاء». ونأمل في جلب هذه الثروة من المعرفة والخبرة من خلال متجرنا الأول في الإمارات العربية المتحدة».

وتهدف سلسلة «نوليمت» لتقديم أوسع خيارات الموضة وأحدث صيحات تشكيلات الأزياء في الإمارات، بحيث تلبي احتياجات جميع القطاعات والأذواق. وتشمل تشكيلاتها أزياء للرجال والنساء والأطفال، وقد دمجت العلامة التجارية بأسلوب إبداعي مبتكر بين الموضة وحياة العمل والقدرة على تحمل الأسعار بحيث تكون في متناول الجميع في نطاق البيئة الديناميكية المتطورة باستمرار للاقتصاد الإقليمي اليوم.

ويقود التوسع العالمي لعلامة «نوليمت» التجارية المرموقة حافظ مبارك، العضو المنتدب للشركة. ويقول حافظ: «تعتبر دبي الخيار الطبيعي لخطط توسع الشركة كونها مركزاً للأزياء في الشرق الأوسط. إن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي جديرة بالثناء بفضل امتيازها ومستوياتها العالمية. ونتطلع قدماً للنمو والتوسع في المنطقة في السنوات المقبلة».

واستهلت العلامة التجارية مسيرتها بخطط طموحة ومدروسة وفهم قوي وخبرة عريقة بالأعمال التجارية، ويعتبر الحفاظ على موظفيها وممارسة أعمالها النزيهة من صميم مبادئها الأساسية. وبدأت شركة «نوليمت» كأي شركة صغيرة الحجم مع فكرة رائعة وشخصين فقط اعتقدا أنهما قادران على تحقيق النجاح، وبعد مرور ثلاثين عاماً أصبح لديهما أكثر من ألفي موظف وموقع إلكتروني راسخ للتجارة الإلكترونية مع تواجد متزايد على الإنترنت والعديد من المتاجر في جميع أنحاء سيريلانكا. ويعتبر افتتاح متجرها الجديد في الإمارات في سبتمبر الجاري مرحلة بارزة وتاريخية ضمن أهدافها التوسعية.

وتتطلع السلسلة إلى تسهيل وصول الزبائن إلى متجرها الجديد من خلال اختيار مركز الغرير للتسوق الواقع في مكان استراتيجي في وسط مدينة دبي، ويمكن الوصول للمتجر بواسطة المترو والحافلات العمومية.

ويركز شعار سلسلة «نوليمت» للأزياء «قيمة كبيرة وابتسامات عريضة» على الجهود المبذولة في مجالات خدمة العملاء والخبرة بفضل توفر موظفين متعددي الجنسيات من ستة بلدان مختلفة مجهزون للتعامل وتلبية جميع متطلبات الزبائن وهو نهج في صميم الأعمال في دولة الإمارات.

وتعد العلامة التجارية «نوليمت» تجربة ثقافية وماركة أزياء مرموقة في سيريلانكا حيث تمتلك 23 متجراً في جميع أنحاء البلاد، وقدمت باستمرار منتجات أزياء عالية الجودة وتسعى لتعزيز وتكرار شعارها التجاري الناجح في الإمارات.

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