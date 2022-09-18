«آريا» تضاعف استثماراتها في حرة الحمرية إلى 154 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مجموعة آريا المتخصصة في صناعة الأسفلت وتكرير المواد النفطية وتطوير البنية التحتية للتخزين وإنتاج العوازل المطاطية (البيتومين) لقطاع الإنشاءات، عن مضاعفة استثماراتها الصناعية في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، إلى 154 مليون درهم ضمن خطتها التوسعية في المنطقة، من خلال إطلاق 4 مشاريع تشمل مصنع للبيتومين ومحطة تكرير متعددة الأغراض ومحطة تخزين ومحطة إعادة تدوير الإطارات.

ويشمل استثمار المجموعة، استئجار 3 أراضٍ جديدة في حرة الحمرية ليصل مجموع الأراضي المستأجرة من المنطقة إلى 5 قطع بمساحة إجمالية 540 ألف قدم مربع، بما يعزز من مكانة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في موقع تنافسي يتمتع بسهولة ممارسة الأعمال، فضلاً على الربط اللوجستي وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد مع مختلف الأسواق الإقليمية.

وجاء الإعلان عن التوسعة الجديدة لمجموعة آريا، من خلال اتفاقية وقعها سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وميرات بهادلوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة آريا، حيث أعلنت المجموعة التي أنشأت أول مصانعها في المنطقة الحرة بالحمرية 2021، أن المصانع الجديدة تراعي تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، انطلاقاً من سياسة المجموعة القائمة على استخدام الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

تعزيز الاستدامة

وأكد سعود سالم المزروعي، أن استثمارات مجموعة آريا الجديدة في المنطقة الحرة بالحمرية التي تعمل على تعزيز الاستدامة، تنسجم في المضمون والأهداف مع سياسة دولة الإمارات التي تستهدف تعزيز موقعها الاستراتيجي في منظومة الاقتصاد الدائري، وتتماشى مع استراتيجية الشارقة القائمة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتهيئة البيئة الملائمة لتوظيف أفكار وابتكارات الشركات الأجنبية والمحلية لإيجاد حلول وخدمات ومنتجات تدعم استدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو مزيد من الازدهار، لا سيما وأن توجهات المصانع التي أعلنت عنها «آريا» جميعها تقوم على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحد من النفايات الصناعية وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات من خلال تبني تدابير صديقة للبيئة.

الاستراتيجية الصناعية

ولفت سعود المزروعي، إلى أن استقطاب هذا النوع من الاستثمارات إلى إمارة الشارقة، ينسجم مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، والرامية إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات التي تحمل شعار «صنع في دولة الإمارات» التي تلبي احتياجات قطاعات هامة يقوم عليها الاقتصاد الوطني للدولة مثل قطاع الإنشاءات والصناعات الكيماوية والطرق والنقل البحري والمنتجات النفطية والخدمات اللوجستية لقطاع الطيران، والتي تلبي احتياجات الدولة، وتسهم في تنويع وتعزيز صادرات الإمارات إلى العديد من بلدان أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.

الوصول للعالمية

من جانبه قال ميرات بهادلوالا، رئيس قسم التطوير في مجموعة آريا: إن الهدف الاستراتيجي الأساسي للمجموعة هو التوسع بأعمالها للوصول إلى العالمية، وأن تكون مصانعنا شاملة وجامعة لكافة الخدمات التي تلبي قطاعات حيوية وهامة، ولأجل ذلك كان اختيار المنطقة الحرة بالحمرية عام 2021 قراراً صائباً؛ لأننا بفترة قياسية استطعنا أن نعلن عن قائمة من المشاريع الضخمة، وذلك نظراً للموقع الاستراتيجي للمنطقة وبنيتها التحتية المتطورة والمناسبة لمجال أعمال مصانع المجموعة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المرافئ والموانئ البحرية من خلالها، ودعمها لأعمال المستثمرين، فضلاً عن سهولة ممارسة الأعمال فيها وتوفيرها لمنصات إلكترونية ذكية تسهل من عملية الحصول على الخدمات بسرعة ويسر.

بيئة آمنة

وأضاف ميرات بهادلوالا: إننا حريصون في جميع مشاريعنا على إيجاد بيئة صناعية آمنة من خلال تقديم منتجات صديقة للبيئة تدعم توجه دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري، فعلى سبيل المثال فإن محطة تكرير الوقود الحيوي، ستقدم وقوداً للمركبات والسفن التي تعمل بالوقود الأخضر، فضلاً عن أن مصانعنا تراعي الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن منتجات المصانع الجديدة ستغطي قطاعات عديدة في الدولة، ويستفيد منها مقاولو الطرق، وقطاع السفن، ومصانع الأسمنت (الكسارات)، والدهانات وقطاع التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى أن منتجات البيتومين المعدل بالمطاط والأسفلت المخفف تلبي حاجة المشاريع الإنشائية المتعلقة بالطرق ذات التضاريس المختلفة ومدارج المطارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز