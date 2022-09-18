مجلس سيدات أعمال عجمان يستعرض خطط مشاريعه المبتكرة

المصدر: عجمان - البيان

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استعرضت إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان المبادرات والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تجسد توجهات وأهداف المجلس وتواكب تطلعات صاحبات المشاريع والمقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة، بما ينعكس على سعادة المرأة وتحسين جودة الحياة، وأثنت على جهود المجلس في توفير خدمات استباقية للارتقاء بنوعية الخدمات بهدف دعم واستدامة أعمال صاحبات المشاريع.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة سيدات الأعمال للعام 2022، لمناقشة رؤية المجلس المقبلة حول تنفيذ المبادرات والمشاريع والمعارض وخطة المشاركات الداخلية والخارجية لعضوات المجلس من الحاصلات على رخصة بدايات وسيدات الأعمال بشكل عام.

حضرت الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان، عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس، حيث جرى استعراض جدول الأعمال، واعتماد محضر الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه بشأن المقترحات والفعاليات.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة إن مجلس سيدات أعمال عجمان بغرفة تجارة وصناعة عجمان، يستهدف تنويع مشاركاته في المعارض والملتقيات المتخصصة داخل وخارج الدولة، بهدف تمكين سيدات الأعمال من الاطلاع على أفضل الممارسات واعتماد النهج الابتكاري في اختيار وتطوير المشاريع بهدف ضمان الارتقاء بجودة وتنافسية منتجات وخدمات صاحبات الأعمال وزيادة الحصة السوقية، إلى جانب حرص المجلس على تنظيم معارض وفعاليات متخصصة لخدمة عضواته وصاحبات الأعمال بشكل عام.

واطلع الحضور على مستجدات رخصة بدايات، وبرنامج الزيارات الذي نفذه المجلس بهدف توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث قام المجلس بزيارة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومجموعة غراسيا في إمارة أبوظبي، ومنتجع زويا الصحي في منطقة الزورا ـ عجمان، والمؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة.

وأضافت الدكتورة آمنة خليفة أن مجلس سيدات أعمال عجمان ضمن جهوده لزيادة شراكاته وتعزيز التعاون بهدف تنفيذ مبادرات وفعاليات ذات قيمة مضافة، قام بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، كما عزز المجلس من المشاركة في جملة من الملتقيات والفعاليات، منها «مؤتمر ريادة المرأة بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والملتقى الإقليمي السادس لمجلس المرأة العربية، ومنتدى اصنع في الإمارات، والمشاركة في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل»، إلى جانب المشاركات الخارجية، ومنها المنتدى الخليجي الرابع بمناسبة يوم المرأة الكويتية، وأسبوع الموضة بإيطاليا، وفعاليات المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة تحت عنوان «مستقبل رائدات الأعمال في ظل الاقتصاديات الرقمية» في سلطنة عمان.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من مبادرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومنها مبادرة «المنصة الرياضية» الهادفة إلى إطلاق برامج وأنشطة وخدمات متنوعة في مجال الصحة العامة على مدار العام، إلى جانب تعزيز المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية الصحية والرياضية، ومبادرة «ريوقي» لتوفير منصة لبيع منتجات «الريوق» لموظفي الجهات من شركاء المجلس، ومبادرة عيادة الأعمال الهادفة إلى دعم استمرارية قطاع الأعمال في إمارة عجمان والترويج للفرص الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة في تنفيذ وتطوير مشروعها.

كما تم استعراض جهود مجلس سيدات الأعمال في توفير منصة تدريبية خلال الفترة الصيفية، بحيث نظم المجلس في مركز عجمان لريادة الأعمال 4 ورش تدريبية لمختلف الأعمار بهدف إكساب النشء والشباب المهارات والمعارف الخاصة بإدارة وتنفيذ المشاريع.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نظم مجلس سيدات الأعمال ملتقى المرأة نبض الوطن تحت شعار «جودة الحياة»، وشارك في تنظيم ملتقى المرأة الإماراتية تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» بالتعاون مع جمعية أم المؤمنين بعجمان.

وفي ختام الاجتماع، توجهت الدكتورة آمنة خليفة بالشكر إلى كافة شركاء المجلس من الجهات الحكومية والخاصة، وأشادت بالدعم اللامحدود والمتواصل من غرفة تجارة وصناعة عجمان لتمكين صاحبات الأعمال في الإمارة، وأكدت أن المجلس حريص على تنويع مبادراته وفعالياته لخدمة صاحبات المشاريع.

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان للعام 2022 للاطلاع على منجزات ومشاريع المجلس القائمة، ومناقشة رؤية المجلس المقبلة حول تنفيذ المبادرات والمشاريع والمعارض واستعراض خطة المشاركات الداخلية والخارجية لعضوات المجلس من الحاصلات على رخصة بدايات وسيدات الأعمال بشكل عام.

حضر الاجتماع في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان، عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس، وتم مناقشة استعراض جدول الأعمال، واعتماد محضر الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه بشأن المقترحات والفعاليات.

ورحبت الدكتورة آمنة خليفة بالحضور، وأشادت بجهود المجلس في تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تجسد توجهات وأهداف المجلس وتواكب تطلعات صاحبات المشاريع والمقبلات على تنفيذ مشاريع خاصة، بما ينعكس على سعادة المرأة وتحسين جودة الحياة، وأثنت على جهود المجلس في توفير خدمات استباقية للارتقاء بنوعية الخدمات بهدف دعم واستدامة أعمال صاحبات المشاريع.

وأضافت: «مجلس سيدات أعمال عجمان بغرفة تجارة وصناعة عجمان، يستهدف تنويع مشاركاته في المعارض والملتقيات المتخصصة داخل وخارج الدولة، بهدف تمكين سيدات الأعمال من الاطلاع على أفضل الممارسات واعتماد النهج الابتكاري في اختيار وتطوير المشاريع بهدف ضمان الارتقاء بجودة وتنافسية منتجات وخدمات صاحبات الأعمال وزيادة الحصة السوقية، إلى جانب حرص المجلس على تنظيم معارض وفعاليات متخصصة لخدمة عضواته وصاحبات الأعمال بشكل عام».

هذا واطلع الحضور على مستجدات رخصة بدايات، وبرنامج الزيارات الذي نفذه المجلس بهدف توطيد العلاقات مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، بحيث قام المجلس بزيارة «معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مجموعة غراسيا في إمارة أبوظبي، منتجع زويا الصحي في منطقة الزورا ـ عجمان، والمؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة».

وضمن جهود مجلس سيدات أعمال عجمان لزيادة شراكاته وتعزيز التعاون بهدف تنفيذ مبادرات وفعاليات ذات قيمة مضافة، قام المجلس بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، كما عزز المجلس من المشاركة في جملة من الملتقيات والفعاليات، منها «مؤتمر ريادة المرأة بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والملتقى الإقليمي السادس لمجلس المرأة العربية، ومنتدى اصنع في الإمارات، والمشاركة في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل»، إلى جانب المشاركات الخارجية، ومنها «المنتدى الخليجي الرابع بمناسبة يوم المرأة الكويتية، أسبوع الموضة بإيطاليا، فعاليات المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة تحت عنوان «مستقبل رائدات الأعمال في ظل الاقتصادات الرقمية» في سلطنة عمان».

وتناولت أعمال الاجتماع ما تم تنفيذه من مبادرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومنها مبادرة «المنصة الرياضية» الهادفة إلى إطلاق برامج وأنشطة وخدمات متنوعة في مجال الصحة العامة على مدار العام، إلى جانب تعزيز المشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية الصحية والرياضية، ومبادرة «ريوقي» لتوفير منصة لبيع منتجات «الريوق» لموظفي الجهات من شركاء المجلس، ومبادرة عيادة الأعمال الهادفة إلى دعم استمرارية قطاع الأعمال في إمارة عجمان والترويج للفرص الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة في تنفيذ وتطوير مشروعها.

كما تم استعراض جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في توفير منصة تدريبية خلال الفترة الصيفية، بحيث نظم المجلس في مركز عجمان لريادة الأعمال 4 ورشة تدريبية بمختلف الأعمار بهدف إكساب النشء والشباب المهارات والمعارف الخاصة بإدارة وتنفيذ المشاريع.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نظم مجلس سيدات أعمال عجمان ملتقى المرأة نبض الوطن تحت شعار «جودة الحياة»، وشارك في تنظيم ملتقى المرأة الإماراتية تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، بالتعاون مع جمعية أم المؤمنين بعجمان.

وفي ختام الاجتماع، توجهت الدكتورة آمنة خليفة بالشكر إلى كافة شركاء المجلس من الجهات الحكومية والخاصة، وأشادت بالدعم اللامحدود والمتواصل من غرفة تجارة وصناعة عجمان لتمكين صاحبات الأعمال في الإمارة، وأكدت أن المجلس حريص على تنويع مبادراته وفعالياته لخدمة صاحبات المشاريع.

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