«ألين أوفرسيز» يتوسع بالمنطقة بعد افتتاح 5 فروع في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد معهد ألين أوفرسيز للتوسع في المنطقة، بعد نجاح فروعه الخمسة في الإمارات، ويعد المعهد الهندي، بمثابة مركز لتدريب الطلاب على التأهل للجامعات، وقد حازت على المرتبة الأولى على مستوى الهند، في امتحان القبول للأهلية الوطنية-المرحلة الجامعية، طالبة من معهد ألين كارير الرائد في مجال التدريب، والشهير بتقديم معايير غير مسبوقة. وكدأبنا، حقق معهد ألين مرة أخرى أفضل النتائج في امتحان القبول للأهلية الوطنية- المرحلة الجامعية لعام 2022، وامتحان القبول المشترك المتقدم لعام 2022.

وأُعلنت نتائج أشهر امتحانين في الهند للقبول في الكليات الطبية والهندسية الأسبوع الماضي، كما أعلنت الهيئة الوطنية للامتحانات في الهند، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي، عن النتائج النهائية لامتحان القبول للأهلية الوطنية- المرحلة الجامعية لعام 2022، وامتحان القبول المشترك المتقدم في 7 و11 سبتمبر على التوالي.

وقد سجل في امتحان القبول للأهلية الوطنية- المرحلة الجامعية، 18,72,342 طالباً، حضر منهم 17,64,571 طالباً هذا الامتحان الذي جرى في 17 يوليو. وقد جرى الامتحان في 3,570 مركزاً امتحانياً في 497 مدينة، منها 14 مدينة خارج البلاد. وفي 28 أغسطس، أجرى معهد التكنولوجيا في بومباي، امتحان القبول المشترك المتقدم في أكثر من 600 مركز امتحاني في 226 مدينة، وشارك فيه 1,55,538 طالباً في كلتا ورقتي الامتحان 1 و2. ومن بين المرشحين المؤهلين لامتحان القبول المشترك الأساسي، البالغ عددهم 2,600,000 هذه السنة، سجل 1,60,38 طالباً لامتحان القبول المشترك المتقدم.

وقال كيشاف ماهيشواري، المدير التنفيذي لمعهد ألين أوفرسيز، في تعليقه على هذه النتائج: «واصل معهد ألين، منذ تأسيسه، الارتقاء إلى قمم جديدة من النجاح، عاماً بعد عام. وقد أسهمت منهجيتنا الفريدة في التدريس في معهد ألين، في إعداد مئات الآلاف من الأطباء والمهندسين. وقد نلنا ثقة أكثر من 2.5 مليون طالب، ائتمنونا على مستقبلهم. ونحن في معهد ألين أوفرسيز، نلتزم بإدخال نفس الروح الريادية ومنهجية التدريس إلى الشرق الأوسط، لنواصل كتابة قصص النجاح».

وأضاف ماهيشواري، يمتلك معهد ألين أوفرسيز حالياً، 5 مراكز أكاديمية في الإمارات، ولديه خطط لفتح المزيد من المراكز في العام الدراسي القادم في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، لتوسيع نطاق حضوره.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز