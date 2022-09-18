«فاليو سترات»: عقارات دبي تتحدى الكساد العالمي

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّدت «فاليو سترات» أن النمو الراهن الذي تشهده سوق العقارات في دبي سيبقى قوياً وسيواصل التحرك في مسار تصاعدي رغم تفاقم المخاوف من كساد عالمي وشيك.

وبحسب تحليل لشركة العقارات فإن الإجراءات التي تُبادر حكومة دبي إلى اتخاذها في الوقت المناسب، لضمان الاستقرار في سوق العقارات بالإمارة، تُعزز ثقة المستثمرين العقاريين. واستعرض التحليل بعضاً من هذه الإجراءات، فأفاد بأن من أبرزها التغييرات التي أجرتها الحكومة في العامين الماضيين على قواعد وأنظمة التأشيرات الخاصة بالمقيمين الأجانب، وذلك بُغية زيادة جاذبية دبي للمستثمرين والأثرياء من أنحاء كافة، الأمر الذي نجح بالفعل، وتمخض عن زيادة عدد الأشخاص الأثرياء المقيمين بالإمارة.

وقال حدير طعيمة، مدير ورئيس قسم البحوث لدى «فاليو سترات»: «تتجه سوق دبي على الأرجح صوب المزيد من الازدهار على المدى المتوسط، فيما يعزز تدفق الأثرياء من العالم هذا الاتجاه» موضحاً أن ثمة عوامل تضافرت وأسهمت مجتمعة في قيادة سوق العقارات بدبي صوب المزيد من النمو الصحي والمُستدام. وتتضمن هذه العوامل القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة دبي وفعّلتها منذ عام 2019 بشأن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات لإنعاش الطلب، بالإضافة إلى «خطة دبي الحضرية لعام 2040»، والقرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى الشفافية في السوق من خلال مشاركة البيانات.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في شوق دبي العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 160 مليار درهم، ما يؤكد ثقة المستثمرين وتنوع الخيارات وجاذبية القطاع، فيما يتوقع أن تحتفظ سوق العقارات في دبي بمنحناها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، وأن تواصل المبيعات والتصرفات الازدهار متجاوزةً مخاوف الكساد العالمية المتوقّعة وتحديات أزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز