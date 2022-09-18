الإمارات تتصدّر وجهات السياحة العلاجية إقليمياً

المصدر: دبي – البيان

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رسخت الإمارات مكانتها وجهة للسياحة العلاجية ومركزاً لأشهر المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المنطقة ومن الأبرز عالمياً، مدعومة برؤية بعيدة المدى واستثمارات الضخمة بالقطاع الصحي.

وعملت الإمارات على مدار سنوات على تطوير القطاع الصحي لديها بهدف دعم قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصاً مع التداعيات العالمية التي نتجت عن أزمة «كورونا» . ورصدت دراسة لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» للدراسات ومقره أبوظبي العديد من العوامل الرئيسية التي ساعدت الدولة على التعافي السريع من «كوفيد 19».

وتصدر الإنفاق على القطاع في الإمارات أبرز عوامل النهضة الصحية في الإمارات حيث توسعت الدولة في الإنفاق وصولاً إلى تخصيص نحو 4.76 مليارات درهم للخدمات الصحية ووقاية المجتمع في ميزانية 2022 بنسبة 8.09% من إجمالي الميزانية.

ويتوقع أن ينمو قطاع السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19 مليار درهم 2023 وتشير تقارير رسمية إلى أنه من المتوقع أن يصل قطاع الرعاية الصحية في الإمارات إلى 39.4 مليار درهم العام 2025 كما تحتضن الإمارات أكبر منطقة طبية حرة في العالم تضم 160 شريكاً طبياً عبر أكثر من 150 تخصصاً، تضم متخصصين من 90 بلداً.

وتتصدر الإمارات المنطقة في 19 مؤشراً ومعياراً لمعالجة مخاطر الصحة العامة، كما تصدرت في 9 مؤشرات عالمية تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة «الصحة الجيدة والرفاه».

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