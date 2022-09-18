«يوتا» الأمريكية تستشرف فرص الشراكات مع الإمارات

المصدر: (دبي - وام)

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بحث وفد تجاري من ولاية يوتا الأمريكية، عقد شراكات اقتصادية جديدة مع دولة الإمارات، خلال لقاء أقيم في دبي، نظمه مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، ومكتب محافظ ولاية يوتا للفرص الاقتصادية، ومركز يوتا التجاري الدولي.

حضر اللقاء حاكم ولاية يوتا، سبنسر ج.كوكس، وأكثر من 60 من المسؤولين الحكوميين البارزين في ولاية يوتا، ورجال الأعمال، وقادة المجتمع، بما في ذلك السيدة الأولى آبي كوكس، ورئيس مجلس النواب براد ويلسون، ورئيس مجلس الشيوخ جي ستيوارت آدامز.

وبحث الوفد الأمريكي تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، وفرص التعاون المستقبلي مع أكثر من 100 من رجال وسيدات الأعمال من الجانبين.

وأكد سبنسر ج.كوكس، حاكم ولاية يوتا، في كلمته، على العلاقات الوثيقة بين ولاية يوتا والإمارات، مشدداً على حرص الوفد التجاري على تعزيز هذه العلاقات، وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون المثمر.

من جانبه، أشار شون ميرفي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في أبوظبي، إلى الفرص الكبيرة المحتملة في مجال التجارة والأعمال في دولة الإمارات، وسلط الضوء على الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات الأمريكية والإماراتية في ولايات مثل يوتا.

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