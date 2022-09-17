«ون بوينت فايف» راعٍٍ ذهبي لـ«ويتيكس»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «ون بوينت فايف» (1pointFive) التابعة لشركة أوكسيدنتال للمشاريع منخفضة الكربون، أنها أحد رعاة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022 في فئة «الراعي الذهبي»، حيث تهدف الشركة إلى دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز العلاقات مع المعنيين في جميع أنحاء المنطقة والمهتمين بحلول الحد من البصمة الكربونية.

وقال ستيف كيلي، الرئيس والمدير العام لشركة «ون بوينت فايف» العالمية: «نحن متحمسون لدعم والمشاركة في معرض ويتيكس لتسليط الضوء على الحلول التي نوفرها لالتقاط الكربون، وهي تقنية مبتكرة تزيل الكربون من الجو وتساعد الصناعات التي يصعب تقليل انبعاثاتها الكربونية على الحد من هذه الانبعاثات. ونتطلع إلى زيارة المعرض والالتقاء بممثلي مجموعة واسعة من القطاعات من جميع أنحاء الشرق الأوسط للتعرف إلى أهدافهم المتعلقة بالاستدامة والمناخ وتقديم الحلول التي طورتها ون بوينت فايف وإيجاد فرص للعمل معاً».

ويمكن لزوار معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية معرفة المزيد عن شركة «ون بوينت فايف» ومشاهدة عرض «الهولوجرام» ثلاثي الأبعاد لمنشآتها من خلال المنصة رقم GSP28 في مركز دبي التجاري العالمي وذلك في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022.

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